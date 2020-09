Was können wir für die kommende Wintersaison erwarten?

Wien (ots) - Digitaler "Winter-Gipfel" am 5. Oktober 2020 von 15:30 bis 17:30 Uhr - Präsentation "Winterstudie" und digitaler Experten-Talk"Zukunftsstudie Wintertourismus (https://www.saint-elmos.com/news/detail/digitaler-schneegipfel)": Repräsentativuntersuchung zu den Perspektiven des Wintertourismus in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz.Mit der wissenschaftlichen Expertise des ETI (Europäisches Tourismus Institut) initiierte Saint Elmo's Tourismusmarketing gemeinsam mit ProjectM und Kohl & Partner die mehrdimensionale "Zukunftsstudie Wintertourismus" mit Erkenntnissen aus acht relevanten europäischen Herkunftsmärkten. Die Zwischenergebnisse werden am 5. Oktober 2020 um 15:30 Uhr im Rahmen der digitalen Delphi-Befragung präsentiert.Die Besonderheit der Studie ist die Kombination verschiedener Marktforschungsmethoden sowie die Integration konkreter Handlungsempfehlungen:- Die Sicht der Gäste wird über eine Repräsentativbefragung sowie mit Ski- Special-Interest-Medien, Wetter- und Reiseplattformen in DE, AT, CH, IT, NL, BE, CZ und PL im September 2020 erhoben.- Die Sicht der Gastgeber aus DE, AT, IT und CH macht der Kohl&Partner-Stimmungsbarometer transparent.- Die Sicht der Marketingorganisationen zeigt auf, welche Märkte und Zielgruppen Perspektiven und Chancen für den Wintertourismus bieten. Für die mehrdimensionale Schneestudie kommen folgende Marktforschungsmethoden zum Einsatz:1. Repräsentative Befragung über ein Online-Panel in D, A, CH, IT, NL, BE, CZ, PL2. "Winter-Urlaub"-Befragung über Ski-Special-Interest-Portale (Bergfex, Skigebiete-Test, Snowplaza, Schneehöhen, Skionline, Snow, iSki), Wetter- und Reiseportale (Travelzoo, Wetter)3. Nachfrage-Analyse auf Basis von Daten von Google4. Experten-Interviews ausgewählter Wintertourismus-ExpertInnen und Führungskräfte aus Tourismus, Sportartikelhandel im Rahmen einer Delphi-Befragung5. Echtzeitvergleich von Buchungslage, Auslastung und Wertschöpfung ausgewählter Winter-Destinationen im "Post-Corona-Wintertourismus 2020/21" anhand von H-Benchmark, dem derzeit umfassendsten Monitoring in Echtzeit6. Hotellerie-Umfrage zur Buchungslage im Vergleich zum Vorjahr Die Zwischenergebnisse werden am 5. Oktober 2020 im digitalen Experten-Talk vorgestellt. Interessierte TouristikerInnen können an dieser Delphi-Befragung kostenlos teilnehmen, wichtige Erkenntnisse gewinnen und über die Chat-Funktion mitdiskutieren. Die aus der Diskussion resultierenden Thesen, Meinungen und Erkenntnisse fließen in die finalen Ergebnisse ein, aus denen Digital-, Media- und Tourismus-ExpertInnen kommentierte Handlungsempfehlungen ableiten.Die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme am digitalen Experten-Talk zur "Winterstudie 2020/21" am Montag, den 5. Oktober 2020, von 15:30 bis 17:30 Uhr, ist bis 2. Oktober 2020 über folgenden Link möglich: https://zoom.us/webinar/register/WN_ocU6dweAQdy7ONQTVdKE_QDie "Winterstudie" wird künftig als mehrdimensionale Trendstudie jährlich wiederholt, um der Tourismuswirtschaft noch vor dem Start der Bewerbung der Wintersaison Einblicke und Ausblicke zur erwarteten Wintertourismus-Nachfrage aus den wichtigsten europäischen Ländern zu bieten. Die Besonderheit der Studie ist die Kombination verschiedener Marktforschungs-Methoden sowie die Integration konkreter Handlungsempfehlungen.Weitere Informationen (https://www.saint-elmos.com/news/detail/digitaler-schneegipfel)Kostenlose Teilnahme am digitalen Experten-Talk am 5. Oktober 2020 "Winterstudie 2020/21" (https://zoom.us/webinar/register/WN_ocU6dweAQdy7ONQT)Pressekontakt:SAINT ELMO'S TOURISMUSMARKETING GMBH, Martin Schobert,m.schobert@saint-elmos.comOriginal-Content von: Saint Elmo's Tourismusmarketing GmbH, übermittelt durch news aktuell