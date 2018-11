Was können die Cannabis-Investoren im Jahr 2019 erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.":

Ich verstehe den Bärenfall für Marihuana-Aktien völlig und warum die meisten Kleinanleger über eine potenzielle „Pot-Apokalypse“ sprechen. Viele angesehene Marktbeobachter meinen seit Jahren, dass die Cannabis-Blase platzen wird, und in der Zwischenzeit haben sie in kurzer Zeit enorme Gewinne verpasst, was immer mehr auf einen Zusammenbruch des Marihuanamarktes hoffen lässt.

Die Investition in Pot bedarf zwar eines „Vertrauensvorschusses“ und mehr Hoffnung als Spekulation, doch es gibt keine Ausrede dafür, dass du deine Hausaufgaben nicht machst und keine langfristige These aufstellst, die es dir erlaubt, bei der nächsten Cannabiskorrektur die Ruhe zu bewahren.

Auch nach der Legalisierung in Kanada gibt es noch viele unbekannte Variablen bei Angebot und Nachfrage, die nicht einmal die erfahrensten Ökonomen mit einem gewissen Maß an Genauigkeit vorhersagen können. Die Prognosen der Analysten sind so schwer nachvollziehbar, als hätten sie im Dunkeln Darts gespielt.

Der Ausverkauf gleich nach der Legalisierung war besonders beängstigend, vor allem für jene, die auf viele der weniger bekannten Marihuana-Aktien wie The Green Organic Dutchman (WKN:A2JLEE) gewettet hatten, die fast um 70 % fiel. Während des Sturzes fühlte es sich wirklich so an, als würde die Cannabis-Blase endlich platzen. Aber trotz der Flut an negativen Schlagzeilen zu dieser Zeit erinnerte ich die Anleger daran, dass so steile Korrekturen nichts Ungewöhnliches sind und dass jene, die in Panik geraten, den nächsten plötzlichen Aufschwung verpassen würden.

In einem früheren Beitrag hatte ich bemerkt, dass die Krypto-Investoren auf den Cannabis-Zug aufgesprungen waren, in der Hoffnung, die Verluste aus dem Absturz des Krypto-Marktes auszugleichen, der sich seitdem noch nicht erholt hat. Der jüngste Marihuana-Einbruch ist wahrscheinlich diesen extrem schwachköpfigen Spekulanten zuzuschreiben, die ihn ausgelöst und verschärft haben. Aber da sich der Markt wieder erholt (ich denke, das wird sich bis zum Jahresende hinziehen), habe ich das Gefühl, dass die schwachen Spekulanten wiederkehren werden, wenn der Aufschwung da ist, was dazu führen wird, dass die nächste Rallye erheblich verstärkt wird.

Was steht also für 2019 an?

Man sollte mit weiteren großen Auf- und Abschwüngen rechnen, insbesondere wenn die ersten Quartalsberichte nach der Legalisierung veröffentlicht werden. Da sich Spekulanten und dergleichen wieder für Pot interessieren, solltest du bereit sein, deine Gewinne zu realisieren, um dann später wieder einzusteigen, sobald sich die Kurse wieder normalisiert haben.

Warren Buffetts Strategie, „ängstlich zu sein, während andere gierig sind, und gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind“, hat in den letzten Jahren Wunder für die Marihuana-Investoren bewirkt. Ich denke, man sollte diese konträre Strategie in der Zeit nach der Legalisierung weiterverfolgen.

Ziehe deinen investierten Kapitalbetrag ab, sobald du kannst. Man kann nämlich ein hübsches Sümmchen verdienen, wenn man seine Gier im Zaum hält. Spiele nur mit Geld, das du dir leisten kannst du verlieren, damit du nicht ruiniert bist, sollte die breitere Industrie tatsächlich in einem permanenten Bitcoin-ähnlichen Zusammenbruch enden.

Bleib hungrig. Bleib Foolish.

