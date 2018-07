Was jetzt, Xinjiang Haoyuan Gas?

Am 23.07.2018 ging die Aktie Xinjiang Haoyuan Gas an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 6,93 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gasversorgungsunternehmen".Xinjiang Haoyuan Gas haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 39,75 ist die Aktie von Xinjiang Haoyuan Gas auf Basis der heutigen Notierungen 23 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Utilities" (51,73) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

