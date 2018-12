Virco Mfg: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Angle":

Der Kurs der Aktie Virco Mfg stand am 28.12.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 4,1 USD. Der Titel wird der Branche "Bürodienstleistungen" zugerechnet.

Virco Mfg haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Virco Mfg erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Home & Office Products"-Branche sind im Durchschnitt um 10,19 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -25,63 Prozent im Branchenvergleich für Virco Mfg bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,43 Prozent im letzten Jahr. Virco Mfg lag 29,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von Virco Mfg gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 455,67 insgesamt 1023 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Home & Office Products", der 40,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Virco Mfg weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Home & Office Products") von 2,24 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,72 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.