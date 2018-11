Was jetzt, Tate & Lyle?

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Per 18.11.2018, 14:06 Uhr wird für die Aktie Tate & Lyle am Heimatmarkt London der Kurs von 6,91 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tate & Lyle wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Tate & Lyle auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Tate & Lyle weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,17 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Consumer Products") von 2,22 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,95 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Tate & Lyle-Aktie ein Durchschnitt von 619,65 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 686,2 GBP (+10,74 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (650,31 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,52 Prozent), somit erhält die Tate & Lyle-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Tate & Lyle erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.