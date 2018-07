Was jetzt, Noblelift Intelligent Equipment?

Am 24.07.2018 ging die Aktie Noblelift Intelligent Equipment an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 14,18 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Automobilhersteller".Die Aussichten für Noblelift Intelligent Equipment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Dividende: Noblelift Intelligent Equipment hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,52 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,1%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,41 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

