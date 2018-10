Was jetzt, Intra-Cellular Therapies?

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Intra-Cellular Therapies per 12.10.2018 bei 18,1 USD. Intra-Cellular Therapies zählt zu "Arzneimittel".

Intra-Cellular Therapies haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Intra-Cellular Therapies in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Intra-Cellular Therapies haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Intra-Cellular Therapies bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Intra-Cellular Therapies ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Intra-Cellular Therapies-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,7, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,59, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Intra-Cellular Therapies von 18,1 USD ist mit -10,13 Prozent Entfernung vom GD200 (20,14 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 20,84 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Intra-Cellular Therapies-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.