Hytera Communications: Müssen Sie jetzt handeln?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hytera Communications, die im Segment "Kommunikationsausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 25.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 9,63 CNH.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Hytera Communications auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,26 % ist Hytera Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hardware (2,12 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,86 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

