Was jetzt, Freeport-McMoRan?

Für die Aktie Freeport-McMoRan stehen per 17.08.2018, 03:36 Uhr 13,78 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Freeport-McMoRan zählt zum Segment "Materialien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Freeport-McMoRan entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Freeport-McMoRan. Es gab insgesamt ein positive und sechs negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Freeport-McMoRan daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Freeport-McMoRan von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Freeport-McMoRan-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 10 Hold, 3 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 17,81 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 28,33 Prozent erzielen, da sie derzeit 13,88 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Freeport-McMoRan-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 17,04 USD mit dem aktuellen Kurs (13,88 USD), ergibt sich eine Abweichung von -18,54 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (16,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,67 Prozent), somit erhält die Freeport-McMoRan-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.