Evoc Intelligent: Was passiert jetzt?

Für die Aktie Evoc Intelligent aus dem Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.07.2018 ein Kurs von 1,05 HKD geführt.Wie Evoc Intelligent derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Fundamental: Evoc Intelligent ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Technology Services) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,07 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

