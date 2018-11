Communisis: Was für eine Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Northern Dynasty Minerals":

An der Börse London schloss die Communisis-Aktie am 07.11.2018 mit dem Kurs von 71 GBP. Die Communisis-Aktie wird dem Segment "Kommerzielles Drucken" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Communisis auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Communisis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Communisis mit einem Wert von 10,38 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Commercial Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,8 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Communisis-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Communisis-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Communisis vor. Unterm Strich erhält Communisis somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.