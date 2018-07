Was jetzt, C&D Investment?

Für die Aktie C&D Investment wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Hong Kong am 24.07.2018 ein Kurs von 7,38 HKD geführt.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für C&D Investment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Branchenvergleich Aktienkurs: C&D Investment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,49 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Home & Office Products"-Branche sind im Durchschnitt um 8,69 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +40,8 Prozent im Branchenvergleich für C&D Investment bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,83 Prozent im letzten Jahr. C&D Investment lag 40,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

