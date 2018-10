Was jetzt, Beijing Kaiwen Education?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Beijing Kaiwen Education unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen". Die Beijing Kaiwen Education-Aktie notierte am 09.10.2018 mit 9,97 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Beijing Kaiwen Education einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Beijing Kaiwen Education jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Beijing Kaiwen Education konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Beijing Kaiwen Education auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Beijing Kaiwen Education ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Manufactured Goods) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3323,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 4115 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Beijing Kaiwen Education. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.