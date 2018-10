Mainz (ots) -Montag, 22. Oktober 2018, 22.25 UhrErstausstrahlungMehr als 45.000 Kilometer mit der Eisenbahn quer durch dieVereinigten Staaten von Amerika: "American Dream Stories"(Österreich, 2017) dokumentiert das vorbeiziehende Amerika - seineHinterhöfe, Gärten und Industriezonen - und lässt Passagiere vonihrem Amerika erzählen. Der Dokumentarfilm von Thomas Zeller undChristine Lechner wird zur Bestandsaufnahme einer Nation, die vor 150Jahren durch das Eisenbahnnetz aufgebaut wurde und sich heuteinfrastrukturell, wirtschaftlich und sozial auf dem Scheidewegbefindet. 3sat zeigt die Erstausstrahlung am Montag, 22. Oktober,22.25 Uhr, in seiner "Dokumentarfilmzeit".Was ist vom amerikanischen Traum geblieben? Während einer Zugreisedurch die USA erzählen die Mitreisenden von ihrem Leben und ihremamerikanischen Traum. David, ein Mann im Pensionsalter, ist überzeugtim besten Land der Welt zu leben: "Hier in den Staaten zu leben isteinfach das Beste. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht, nichtsSchlimmes, niemals. Es ist ein großartiger Ort. Tun, was man tunwill, das ist genau meins. Das ist der amerikanische Traum." Dochseit Beginn der Finanz- und Bankenkrise 2008 ist das Einkommen derjüngeren Bevölkerung in fast allen Branchen gesunken, während diePreise für Bildung, Wohnen und Krankenversicherung kontinuierlichgestiegen sind. Nüchtern und resigniert zeigt sich der 30-jährigeCarl: "Heute ist vom amerikanischen Traum nur geblieben, dass manversucht zu überleben." Das Geld reiche oft nicht aus. "Wenn du imBundesstaat New York nur den Mindestlohn verdienst, müsstest du mehrals 60 Stunden pro Woche arbeiten, um ein Apartment mieten zu können.Da sind kein Essen, Auto oder Treibstoff, um zur Arbeit zu kommen,mitgerechnet." Auch den Vater von Darren hat es schwer getroffen.Obwohl er sein gesamtes Arbeitsleben lang in das Versicherungssystemeinbezahlt hat, ist er im Alter verarmt und obdachlos - seineKrankheit und die damit verbundenen hohen Selbstbehalte haben ihn indie Armut getrieben.Der Dokumentarfilm "American Dream Stories" als Video-Stream im3sat-Pressetreff unter: https://ly.zdf.de/zR9J/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dokumentarfilmzeit3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell