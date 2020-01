"Was ist schlimmer als verlieren? Siegen!" - Christian Becker ist zu Gast - in einer neuen Podcastfolge im FESTIVAL DER LIEBE!

München (ots) - Man muss nicht gleich ein ausgebuffter Cineast sein, um mit demNamen "Christian Becker" etwas anfangen zu können. Natürlich dürfte es einemOttonormalverbraucher jetzt auf Anhieb etwas schwerer fallen die richtigeSteckverbindung zu finden. Aber wenn man aufzählt was dieser Mann in seinerKarriere alles schon gemacht hat, dann wird es dem ein oder anderen ganz sicherspontan und laut im Gedächtnis klingeln: DER WIXXER, NEUES VOM WIXXER, dieWICKIE- und VORSTADTKROKODILE-Filme, DIE WELLE, FACK JOU GÖHTE, JIM KNOPF, HUIBUH DAS SCHLOSSGESPENST, jüngst den Serien-Hit WIR SIND DIE WELLE für Netflixund nicht zuletzt, sondern vermutlich fast zu allererst, die kultigeRuhrpott-Komödie BANG BOOM BANG (jeden Freitag auf TELE 5 Anm. d. Red.).Christian Becker schreibt hauptberuflich also Filmgeschichte und gestaltetKino-Erlebnisse, die in aller Munde sind. Er ist einer der erfolgreichstenProduzenten Deutschlands und seines Zeichens Geschäftsführer von RAT PACK &Westside Filmproduktion. Bevor er aber die große Weite der Filmindustriekennenlernen durfte und schließlich dann auch noch für sich erobert hat, musstesich Christian Becker für einen ganz kurzen Abschnitt in seinem Leben mit derEnge der Kreisstadt Siegen bekannt machen und hat dort kurzzeitig studiert undtagelang im Hollywood Reporter geblättert. So erklärt sich auch die obigeHeadline - ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Christian Becker istseither aber definitiv Filmemacher aus Leidenschaft, liebt das, was er tut vonganzem Herzen, und ist deshalb völlig zurecht Gast in einer neuen Podcastfolgevom FESTIVAL DER LIEBE.Diese Folge ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Blick hinter die Kulissen.Unbedingt reinhören: Auf Spotify, iTunes oder Soundcloud: https://soundcloud.com/festival_der_liebe/8-was-ist-schlimmer-als-verlieren-siegen/s-cNMjmPressekontakt:Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43455/4482657OTS: TELE 5Original-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuell