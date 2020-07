Was ist los bei PLUG POWER?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

PLUG POWER-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Die Aktie muss nämlich ordentlich Federn lassen und rauscht rund acht Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 8,07 EUR zu haben sind. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu PLUG POWER erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund fünfzehn Prozent. Diese wichtige Hürde liegt bei 9,27 EUR. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die bei PLUG POWER schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Wer der ganzen Angelegenheit ohnehin nicht traut, findet mit der heutigen Kursentwicklung Zustimmung.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.