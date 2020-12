Was ist los bei Deutsche Lufthansa?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Für Anteilseigner von Deutsche Lufthansa kommt es heute knüppeldick. Denn der Kurs notiert rund sechs Prozent in der Verlustzone. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 9,12 EUR kaufen. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Der aktuelle Rücksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetrübt. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. So fällt der Kurs heute auf ein neues Mehrwochentief. Das Tief lag bis dato bei 9,34 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Schnäppchenjäger, die von Deutsche Lufthansa überzeugt sind, kommen hier preisgünstig zum Zug. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

