Was ist los bei ADVA Optical Networking?

Die Kursentwicklung von ADVA Optical Networking treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund vier Prozent schlucken. Der Preis beträgt damit nur noch 6,82 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Die Aussichten haben sich durch diesen Rücksetzer klar verschlechtert. Denn ADVA Optical Networking hat damit unter eine weitere wichtige Unterstützung unterboten. So rutscht der Kurs heute auf ein neues Monatstief. Bisher lag das Tief bei 7,09 EUR und wurde am 7,09X erreicht. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von ADVA Optical Networking überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Immerhin gibt es einen kräftigen Rabatt. Wem die ganze Angelegenheit ohnehin nicht geheuer ist, findet in der heutigen Entwicklung Bestätigung.

