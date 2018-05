Was ist der japanische Nikkei?

Beim Nikkei, der vollständig Nikkei 225 heißt, handelt es sich um den japanischen Leitindex der Börse in Tokio, der wie zahlreiche andere Indizes von der den Namen gebenden Zeitung Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) berechnet wird. Der Nikkei gilt als der wichtigste Aktienindex in ganz Asien und wird – wie der vollständige Name schon vermuten lässt – von den Kursen von 225 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.