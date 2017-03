"Was ist eine Opferwurst?" Hugo Egon Balder stellt bei "Genial daneben" ab 10. März 2017 immer freitags die Fragen der SAT.1-Zuschauer (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Unterföhring (ots) -"Was ist eine Opferwurst?" und "Warum rettete Justin Biebers Song'Baby' einem Russen im Jahr 2014 das Leben?" Hugo Egon Balder stelltin der SAT.1-Show "Genial daneben" ab Freitag, 10. März um 21:15 Uhrwieder absurde Fragen. Hella von Sinnen, Luke Mockridge, RalfSchmitz, Kaya Yanar und Wigald Boning rätseln: Sind die Mafialeuteeingeschlafen? Ist es der Wiederbelebungsrhythmus bei einemHerzinfarkt? Spielen Wölfe oder Bären eine Rolle?Hugo Egon Balder: "Wir machen bei 'Genial daneben' nichts anderes,als das, was wir abends machen, wenn wir an der Hotelbar sitzen undeinen getrunken haben und sich sechs Humoristen treffen und Blödsinnreden - alles eingepackt in eine Fragestellung."Hella von Sinnen: "Ich finde es rührend, dass bei 'Genial daneben'immer noch 500 Euro pro nicht beantworteter Frage rausgehauen werden.Andere Shows punkten mit 100.000 Öcken oder mehr, aber bei unskriegen die Fragensteller 500 Taler. Das hat einen nostalgischenCharme, aber es wird nie alt."Interviews mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder und alle Infoszur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseitewww.presse.sat1.de/funfreitag und auf www.sat1.de/genial-daneben.Barrierefreies Fernsehen: SAT.1 bietet zum ersten Mal eineUntertitelung bei Comedyshows an. Zuschauer mit Hörbeeinträchtigungkönnen Shows wie "Genial daneben" mit Untertiteln neu erleben. Etwa16 Millionen Menschen in Deutschland, darunter auch vieleJugendliche, sind schwerhörig oder gehörlos, weshalb die Sender derProSiebenSat.1 Media SE ihr Angebot an barrierefreien Inhalten seiteinigen Jahren stetig ausbauen.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell