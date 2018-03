Was ist eine Kryptowährung?

Die Kryptowährungen erreichten 2017 den Mainstream, als der Bitcoinkurs im Laufe des Jahres um das 13-fache anstieg.

Es wird oft als „digitales Gold“ bezeichnet, da einige der Eigenschaften von Bitcoin und anderen Kryptowährungen dem Edelmetall ähneln, das oft als Wertspeicher verwendet wird. Aber dieser Vergleich wird ihm nicht gerecht.

Kryptowährungen sind ein elektronisches Kassensystem, das nicht auf Zentralbanken oder vertrauenswürdige Dritte angewiesen ist, um Transaktionen zu verifizieren und neue Einheiten davon zu schaffen. Stattdessen verwendet es Kryptographie, um Transaktionen in einem öffentlich verteilten Speicher, der so genannten Blockchain, zu bestätigen, was direkte Peer-to-Peer-Zahlungen ermöglicht.

Diese Definition mag im Moment geradezu kryptisch erscheinen, aber am Ende dieser Übersicht wirst du das ohne Probleme verstehen.

Heute werden wir folgendes besprechen:

Die Schaffung von Bitcoin und der Blockchain, der zugrundeliegenden Technologie aller dezentralen Kryptowährungen. Wie die Blockchain die Probleme früherer virtueller Währungen löst. Wie Krypto-Währungstransaktionen ohne Zentralbanken funktionieren. Die Funktion der Krypto-Miner. Wie kaufe ich Krypto-Währungen?

Die Anfänge der Kryptowährungen

Im Jahr 2009 schuf ein Programmierer unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto Bitcoin, die erste Kryptowährung überhaupt. Satoshi hat auch die Blockchain-Technologie entwickelt, die alle dezentralen Kryptowährungen ermöglicht.

Die Blockchain wurde als Lösung für das „double-spending problem“ geschaffen, das in virtuellen Währungen auftritt, weil es einfach ist, digitale Informationen zu duplizieren. Eine Person könnte eine Kopie der digitalen Währungsinformationen anfertigen und sowohl das Original als auch die Kopie an getrennte Parteien senden.

Vor Bitcoin und der Blockchain verließ sich die virtuelle Währung auf vertrauenswürdige Dritte, um doppelte Ausgaben zu vermeiden. Aber Satoshi wollte eine dezentrale Währung entwickeln, was bedeutete, dass er einen Weg finden musste, um Transaktionen zu verifizieren.

„Das Netzwerk stempelt Transaktionen ab, indem sie in eine fortlaufende Kette von Hash-basierten Proof-of-Work-Transaktionen zerlegt werden. Diese bilden einen Datensatz, der nicht geändert werden kann, ohne den Proof-of-Work zu wiederholen“, schrieb Satoshi in der Zusammenfassung des White Papers, das Bitcoin vorstellte. Dies war die erste Beschreibung der Blockchain.

Warum wird es die Blockchain genannt?

Ein Block ist eine Sammlung von Transaktionsdaten im Kryptowährungsnetzwerk. Es sagt im Grunde genommen, dass Person A so viel zu Person B geschickt hat, und Person X hat so viel zu Person Y geschickt hat.

Die Blockchain enthält auch wichtige Informationen, die es dem Rest des Netzwerks ermöglichen, die Gültigkeit des Blocks zu überprüfen, wie z.B. die Lösung eines komplexen mathematischen Problems, das als“proof-of-work“ bezeichnet wird. Während das mathematische Problem schwer zu lösen ist, ist es für andere sehr einfach, eine gültige Lösung zu verifizieren. Neue Blöcke können nicht ohne gültige Lösung in die Blockchain eingefügt werden.

Ein Block enthält auch eine Referenz auf den unmittelbar davor liegenden Block. Auf diese Weise bilden Blöcke eine Kette, die durch diese Referenzen miteinander verbunden ist.

Die Referenz auf den vorhergehenden Block wird durch eine sogenannte kryptographische Hash-Funktion erreicht. Eine Hash-Funktion nimmt einen Datensatz und ordnet ihn einer Reihe von Buchstaben und Zahlen zu, die als Digest bezeichnet werden. Wenn sich irgendetwas in den Daten ändert, ändert sich auch der resultierende Hash Digest.

Die Verkettung von Blöcken mit Hilfe einer Hash-Funktion, die auf den vorhergehenden Block verweist, bietet dem System ein hohes Maß an Sicherheit. Um einen Block im Speicher zu ändern, müsste ein Hacker die gesamte Kette der nachfolgenden Blöcke reproduzieren, da er eine Kette ungültiger Hash-Werte erzeugen würde, die sich auf den vorherigen Block bezieht.

Je mehr Rechenleistung in das Netzwerk einfließt, desto länger wird die Blockchain, und je mehr Rechenleistung erforderlich ist, um das mathematische Problem zu lösen und einen Block hinzuzufügen, desto schwieriger wird es, Daten in der Blockchain zu ändern. Ein Hacker würde die Mehrheit der Rechenleistung im Netzwerk benötigen, um Transaktionen effektiv zu ändern.

Wie funktioniert eine Kryptowährungstransaktion?

Kryptowährungen werden weltweit für direkte Peer-to-Peer-Zahlungen verwendet. Die Geschwindigkeit der Transaktionen variiert je nach Währung und Bestätigungsanforderungen, ist aber im Allgemeinen sehr schnell im Vergleich zu herkömmlichen Bankensystemen. Wo Banken Tage brauchen können, um Geld zu überweisen, geschehen Kryptowährungstransfers in Minutenschnelle.

Im Allgemeinen durchlaufen Kryptowährungstransaktionen die folgenden Schritte, bevor sie der Blockchain hinzugefügt werden.

Eine Person fordert eine Transaktion an, und die Anfrage wird an das gesamte Netzwerk gesendet.

Jeder Computer im Netzwerk sammelt alle gleichzeitigen Transaktionen in einem Block, zusammen mit einem Zeitstempel für jede Transaktion. Jeder Computer arbeitet an der Lösung des mathematischen Problems, um den Block zur Blockchain hinzuzufügen. Dieser Vorgang wird als „Mining“ bezeichnet. Sobald ein Computer eine gültige Lösung gefunden hat, sendet er den Block an den Rest des Netzwerks. Das Netzwerk prüft die Lösung und vergleicht Transaktionen im Block mit der aktuellen Blockchain, um doppelte Ausgaben zu vermeiden. Der Block wird der Kette hinzugefügt und zeigt an, dass die Transaktion abgeschlossen wurde. Sobald ein Block in die Kette eingefügt wird, wird dieser Block gehasht und verwendet, um den nächsten Block zu erstellen. Der Prozess wiederholt sich ständig.

Daher sind solche Transaktionen praktisch irreversibel, ähnlich wie wenn du jemandem Bargeld gibst (daher wird es auch als electronic cash system bezeichnet). Wie bereits erwähnt, bedeutet die Verkettung von einem Block zu einem anderen, dass jemand die gesamte Kette von Blöcken bearbeiten muss, um eine Transaktion zu ändern.

Da Blöcke kontinuierlich zu einer Kette hinzugefügt werden, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass jemand in der Lage sein wird, eine aktualisierte Kette von Blöcken an das Netzwerk weiterzugeben, bevor der Rest des Netzwerks den nächsten Block produziert und die Kette weiter verlängert.

Jede Transaktion benötigt eine Signatur

Genauso wie Kreditkarten eine Unterschrift verwenden, um zu überprüfen, ob du einen Kauf autorisiert hast, verwenden Kryptowährungen auch eine Signatur – eine digitale Signatur.

Transaktionen werden durch ein Kryptographiesystem gesichert, das als Public-Key-Verschlüsselung bezeichnet wird. Jeder Nutzer hat sowohl einen öffentlichen als auch einen privaten Key, der mit seinem Konto verknüpft ist.

Um eine Transaktion zu autorisieren, müssen Nutzer nachweisen, dass sie ihren privaten Key kennen, indem sie ihn als Eingabe in eine kryptographische Hash-Funktion verwenden, ähnlich derjenigen, die verwendet wird, um Blöcke in der Blockchain miteinander zu verknüpfen. Das nennt man das Signieren des Digest. Der private Key wird verwendet, um diese „digitale Signatur“ zu schreiben, daher ist es sehr wichtig, dass dieser Schlüssel auch privat bleibt.

Der öffentliche Key, der allen Computern im Netzwerk zur Verfügung steht, wird verwendet, um die Daten zu entschlüsseln und zu bestätigen, dass der private Key des Kontos, das die Transaktion anfordert, zur Verschlüsselung verwendet wurde. Der öffentliche Key kann jedoch nicht zur Bestimmung des privaten verwendet werden, um die Sicherheit der eigenen Kryptowährungspositionen zu gewährleisten.

Was machen Miner?

Da keine Zentralbanken entscheiden, wann mehr Geld gedruckt werden soll, muss eine Kryptowährung definieren, wie neue Einheiten der Währung erstellt werden sollen. Viele Kryptowährungen, wie z.B. Bitcoin, verteilen neue Einheiten an Miner als Anreiz für die Überprüfung von Transaktionen in der Blockchain.

Diese arbeiten daran, das schwierige mathematische Problem zu lösen oder Arbeitsnachweise (Proof of Work) zu erstellen. Sie arbeiten auch daran, die Lösungen zu verifizieren. Die Ausführung all dieser Berechnungen hat reale Kosten, einschließlich des Kaufs von Hardware und der Nutzung von Strom.

Die Schwierigkeit des mathematischen Problems für Bitcoin-Blöcke wird automatisch so eingestellt, dass die kombinierte Rechenleistung des Netzwerks durchschnittlich etwa 10 Minuten braucht, um das Problem zu lösen.

Wenn ein Miner erfolgreich einen Block zur Bitcoin-Blockchain hinzufügt, bekommt dieser eine Belohnung. Die Bitcoin-Adresse des Gewinners wird in den Block eingetragen.

Die Belohnung begann bei 50 Bitcoins pro Block. Diese Zahl halbiert sich alle 210.000 Blöcke (oder etwa alle vier Jahre). Die aktuelle Belohnung für das Hinzufügen eines Blocks beträgt jetzt 12,5 Bitcoins, und diese Zahl wird bis Juni 2020 auf 6,25 fallen.

Irgendwann wird die Belohnung für das Lösen eines Blocks in der Bitcoin-Blockchain extrem klein. Bis zum Jahr 2140 werden die Miner alle 21 Millionen Bitcoins abgebaut haben, die jemals im Umlauf sein werden. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Anreiz für die Miner, die Blockchain zu aktualisieren und zu verifizieren, von den Transaktionsgebühren ausgehen. Einige Kryptowährungen sind bereits auf relativ hohe Transaktionsgebühren angewiesen, um solche Anreize zu bieten.

Die Transaktionsgebühren für Bitcoin sind derzeit relativ gering, aber wenn das Transaktionsvolumen nicht steigt, um den Rückgang der Blockprämien auszugleichen, müssen die Transaktionsgebühren erhöht werden, um die Miner zu entschädigen.

Wie kaufe ich Kryptowährungen?

Es ist nicht mehr praktikabel, den Heimcomputer oder sogar einen speziell angefertigten Bitcoin-Mining-Computer zu benutzen, um Bitcoin und die meisten anderen Kryptowährungen abzubauen. Die meisten Leute erhalten eine bessere Rendite, wenn sie Bitcoins über eine Kryptobörse kaufen. Eine Kryptobörse ermöglicht es Verbrauchern, ihre Fiat-Währung, wie z.B. US-Dollar, in eine Kryptowährung wie Bitcoin zu tauschen.

Eine Kryptowährungsbörse funktioniert wie jede andere Börse. Sie gleicht Käufe und Verkäufe auf der Grundlage eines Auftragsbuchs ab. Wenn Aufträge in das Buch aufgenommen werden, bringt die Börse Käufer, die bereit sind, den gleichen Betrag (oder mehr) zu zahlen, mit Verkäufern zusammen.

Der Kurs der Kryptowährung wird allein dadurch bestimmt, was die Leute bereit sind, zu bezahlen. So kann der Kurs von einer Kryptowährungsbörse drastisch von dem Kurs einer anderen Börse abweichen. Theoretisch werden Börsen mit den meisten Käufern und Verkäufern den genauesten Kurs produzieren.

Was ist eine Kryptowährung?

Um es noch einmal zusammenzufassen, habe ich Kryptowährungen als „ein elektronisches Kassensystem definiert, das nicht auf Zentralbanken oder vertrauenswürdige Dritte angewiesen ist, um Transaktionen zu verifizieren und neue Einheiten zu schaffen. Stattdessen verwendet es Kryptographie, um Transaktionen in einem öffentlich verteilten Speicher, der so genannten Blockchain, zu bestätigen, wodurch direkte Peer-to-Peer-Zahlungen möglich sind.“

„Ein elektronisches Kassensystem“: Eine Kryptowährung hat keine physische Form. Das Eigentum wird durch den digitalen Datensatz bestimmt, der sich in der Blockchain befindet.

„Verwendet Kryptographie“: Transaktionsanfragen werden autorisiert und durch Verschlüsselung geschützt. Die Blockchain verwendet auch eine Verschlüsselung, um Blöcke miteinander zu verknüpfen.

„Transaktionen bestätigen“: Die Kette von Transaktionsdaten in den Blöcken ermöglicht es dem Netzwerk, zu überprüfen, ob eine Transaktion noch nicht stattgefunden hat – das Problem der doppelten Ausgaben – und neue Transaktionen in den Speicher aufzunehmen.

„Ein öffentlich verteilter Speicher“: Der Blockchain-Speicher steht allen Computern im Netzwerk zur Verfügung. Tatsächlich ist das für das Funktionieren des gesamten Systems unerlässlich. Durch die Führung eines aktualisierten Transaktionsjournals auf jedem Computer im Netzwerk ist das System in der Lage, sich gegen Änderungen an der Blockchain zu schützen und Transaktionen und Eigentum zu verifizieren.

„Direkte Peer-to-Peer-Zahlungen“: Zahlungen werden nie über ein Zentralbankensystem oder eine vertrauenswürdige dritte Partei abgewickelt, sondern bewegen sich einfach vom Zahler zum Zahlungsempfänger. Dieser Prozess erhöht die Geschwindigkeit der Transaktionen und reduziert die Gebühren, die mit der Überweisung von Geld verbunden sind.

Kryptowährungen ist eine komplexe neue Form von elektronischem Geld. Da die Zentralbanken nicht darauf angewiesen sind, Transaktionen zu bestätigen oder die Schaffung neuer Einheiten zu genehmigen, kann sie die Gebühren und die Zeit, die mit dem Bewegen von Geld auf der ganzen Welt verbunden sind, drastisch reduzieren.

Es werden täglich neue Anwendungen für die Blockchain-Technologie und neue Kryptowährungen entwickelt. Mit diesem grundlegenden Überblick, was Kryptowährungen sind, solltest du jetzt ein tieferes Verständnis dafür haben.

Motley Fool hat keine Positionen in den genannten Aktien oder Kryptowährungen.

Dieser Artikel wurde von Adam Levy auf Englisch verfasst und wurde am 11.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.