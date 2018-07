Was ist eine Einliegerwohnung – 4 wissenswerte Fakten

Eine Einliegerwohnung wird eine zusätzliche Wohnung in einem Eigenheim genannt. Diese hat gegenüber der Hauptwohnung eine untergeordnete Bedeutung. Eine Einliegerwohnung kann abgetrennt oder im Gebäude integriert sein. Wichtig ist, dass sie separat vermietet werden kann, damit eine eigene Haushaltsführung möglich ist. Oftmals findet man solche Einliegerwohnungen in Mehrgenerationshäusern, in denen Eltern und erwachsene Kinder gemeinsam in einem Haus, aber in verschiedenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.