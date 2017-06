"Was ist eigentlich ein A-Promi?" Oliver Pocher erteilt Larissa Marolt Nachhilfeunterricht - bei "Global Gladiators" am Donnerstag auf ProSieben (FOTO)

Unterföhring (ots) -Promi-Philosophiestunde im Frachtcontainer bei "GlobalGladiators": "Was ist eigentlich ein A-Promi", will Model LarissaMarolt von ihren prominenten Gladiatoren-Kollegen wissen. "Für michist das jemand, der ohne Hilfe anderer etwas auf die Reihe bekommenhat - Lilly zum Beispiel könnte komplett alleine existieren." OliverPocher hält dagegen: "Wäre Lilly nicht mit Boris Becker verheiratet,würde sich niemand für Lilly interessieren" - und bricht eine heftigeAuseinandersetzung über ABCD-Promis vom Zaun - in der zweiten Folgevon "Global Gladiators", am Donnerstag, 8. Juni 2017, um 20:15 Uhrauf ProSieben.Für spektakuläre Action sorgt außerdem der "Truck Walk": Inmittender Salzpfanne in der südlichen Kalahari-Wüste bei Koes müssen diePromis bei über 40 Grad von Autodach zu Autodach springen - und sichdabei Begriffe merken. Bei Team Rot entbrennt ein Streit unter Lillyund Larissa, wer springen darf. "Du machst mich wahnsinnig", sagtLilly Becker. Larissa schmollt: "Egal was ich sage: Es ist ja immerfalsch". Schaffen es Raúl Richter, Ulf Kirsten, Lilly Becker undLarissa Marolt aus dem roten Team, ihre Differenzen zu überwinden undTeam blau - Oliver Pocher, Nadine Angerer, Pietro Lombardi und MarioGalla - zu schlagen?"Global Gladiators", am 8. Juni 2017 um 20:15 Uhr auf ProSiebenAusführliche Infos zum Format finden Sie auch auf unsererPresseseite http://presse.prosieben.de/GlobalGladiatorsBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn,Tel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell