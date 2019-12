Was ist dran am Mythos Elektroauto? - Wir fragen nach (AUDIO)

Frankfurt (ots) - Anmoderationsvorschlag:Das neue Jahr kommt mit großen Schritten auf uns zu und für 2020 hatte dieBundesregierung ja viel vor: Bis dahin sollte nämlich eine stolze MillionElektroautos über die deutschen Straßen rollen.... Davon sind wir aber aktuellsehr weit entfernt. Obwohl natürlich alle wissen, dass wir mehr für die Umwelttun müssen und dass auch das Thema E-Mobilität immer wichtiger wird, hapert esmit der Umsetzung, aber auch mit dem Wissen über die alternativ betriebenenFahrzeuge. Denn auf dem Gebiet verfügen die meisten Menschen - micheingeschlossen - höchstens über unausgegorenes Halbwissen. Deswegen hat sichmeine Kollegin Jessica Martin mal für uns schlau gemacht.Sprecherin: Bei der Frage, wie die Mobilität der Zukunft aussehen soll, scheidensich die Geister. Einer, der voll und ganz im Thema steckt, ist KiaDeutschland-Geschäftsführer Steffen Cost. Und der sieht bei der aktuellenDebatte vor allem ein Problem:O-Ton 1 (Steffen Cost, 22 Sek.): "Wir schaffen Kleinwagen ab, um CO2 zu sparen.Und das ist natürlich nicht zielführend, denn die Kleinwagen stoßen heute schonweniger CO2 aus als alle anderen. Der Grund dafür ist, dass wir bei derBerechnung der erlaubten CO2-Emissionen das Fahrzeuggewicht mit dazu nehmen: Jeleichter ein Fahrzeug, desto weniger CO2 darf es ausstoßen."Sprecherin: Ganz konkret heißt das:O-Ton 2 (Steffen Cost, 30 Sek.): "Es gibt ein Referenzgewicht, da ist bei etwa1,4 Tonnen. Wenn das Fahrzeug 100 Kilogramm leichter ist, darf es nur 3,3 GrammCO2 weniger pro Kilometer ausstoßen als ein Fahrzeug, das genau 1,4 Tonnenwiegt. Um diese niedrigen Emissionen realisieren zu können, braucht es vielTechnologie und diese hat ihren Preis. Deswegen haben sich viele Hersteller dazuentschieden, entweder Kleinwagen nur noch elektrisch zu bauen, oder aber ganzaus dem Kleinwagensegment auszusteigen."Sprecherin: E-Autos gelten bei vielen ohnehin als die ökologisch sinnvollereLösung. Aber dass sie eine saubere Weste haben, stimmt schon beim Thema Tankennicht ganz. Denn geladen wird der klassische Strommix, der immer noch zur Hälfteaus fossilen Energieträgern wie der CO2-lastigen Braunkohle besteht. Und das istnoch gar nicht alles.O-Ton 3 (Steffen Cost, 16 Sek.): "Denn schon bei der Produktion einesElektroautos mit mittlerer Reichweite fallen etwa fünf Tonnen mehr CO2 an, alsbei der Produktion eines Benziners oder Diesels. Fünf Tonnen CO2 entsprechen derFahrleistung eines Verbrenners von etwa 50.000 Kilometern."Sprecherin: Es ist also noch einiges zu tun in Bezug auf Klimaziele undMobilität. Wohin soll die Reise in Sachen Antriebstechnologie künftig gehen?O-Ton 4 (Steffen Cost, 27 Sek.): "Ich glaube, dass wir unsere Klimaziele nurdann erreichen können, wenn wir das Thema technologieoffen angehen. Abhängigdavon, wie das Auto eingesetzt wird, gibt es heute schon verschiedeneAlternativen: Hybrid, Plug-In-Hybrid, rein elektrische Antriebe oder auch dieBrennstoffzelle. Ich persönlich glaube, dass gerade Letztere, also dieBrennstoffzelle, einen großen Beitrag zur Lösung des Problems bringen kann. ImÜbrigen ist ganz klar: Nur auf eine Lösung zu setzen, halte ich persönlich fürfahrlässig."Abmoderationsvorschlag:Das ging Ihnen jetzt alles zu schnell und Sie wünschen sich mehr Infos zumThema? Alles dazu finden Sie natürlich auch im Netz unter kia.com!Pressekontakt:Susann BeddiesPressereferentinKia Motors Deutschland GmbHTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main+49 69 153920 552susann.beddies@kia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33685/4465751OTS: Kia Motors Deutschland GmbHOriginal-Content von: Kia Motors Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell