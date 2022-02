Was ist der bessere Kauf? Bitcoin und Ethereum oder Lucid und Nio?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Wichtige Punkte

Die Schulden haben den Ausverkauf von Bitcoin und Ethereum angeheizt.

Die Elektroautohersteller Lucid und Nio bieten eine vielseitige Möglichkeit, in einen Sektor zu investieren, der ein greifbares Wachstum verspricht.

Reduziere die Zufälligkeit, indem du in das investierst, was du magst, und nicht in das, was auf dem Markt über einen bestimmten Zeitraum funktioniert.

Die Befürchtungen eines lang anhaltenden Krypto-Winters bewahrheiten sich. letzten Samstag fielen die Kurse der wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin (WKN: BTCEUR), Ethereum (WKN: A2YY6X), Solana und Cardano um etwa 50 % gegenüber den Höchstständen, die vor weniger als sechs Monaten erreicht wurden.

Die Lucid Group (WKN: A3CVXG) überholte am Freitag zum ersten Mal Rivian Automotive (WKN: A3C47B) bei der Marktkapitalisierung. Der chinesische Elektroauto-Gigant Nio (WKN: A2N4PB) hingegen pendelt um sein 52-Wochen-Tief herum.

Hier sind die Argumente für den Kauf von erstklassigen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sowie die Argumente für den Kauf der wachstumsstarken, aufstrebenden EV-Autohersteller Lucid und Nio.

Einen schwachen Markt nutzen

Daniel Foelber (Bitcoin und Ethereum): Obwohl Warren Buffett kein Fan von Kryptowährungen ist, trifft sein Spruch „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“ auf das aktuelle Marktumfeld zu. Bitcoin und Ethereum erreichten am 10. November 2021 Allzeithochs von 68.990,90 US-Dollar bzw. 4.865,57 US-Dollar. Letzten Samstag fiel Bitcoin unter 35.000 US-Dollar und Ethereum fast auf 2.300 US-Dollar. Dieser schnelle und brutale Ausverkauf war eine schmerzhafte Erinnerung an die Volatilität von Kryptoinvestitionen, vor allem wenn man bedenkt, dass der Kryptomarkt rund um die Uhr geöffnet ist.

Der Zusammenbruch der Kryptowährungen letzten Samstag wurde durch die Auflösung von Positionen in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar noch verschlimmert. Die Börsen bieten ihren Nutzern in der Regel die Möglichkeit, ihre Kryptowährungen als Sicherheit zu verwenden, um sich Geld für den Kauf weiterer Kryptowährungen zu leihen. Diese Beziehung, die als Handel auf Marge bekannt ist, kann in guten Zeiten für eine überdurchschnittliche Marktperformance sorgen und in schlechten Zeiten zu katastrophalen Verlusten führen (man denke nur an die Banken, die während der Finanzkrise in Konkurs gegangen sind).

Kleinanleger, die ein oder zwei Prozent Kryptowährungen in ihr Portfolio aufnehmen wollen, haben jedoch Glück. Sowohl Bitcoin als auch Ethereum haben attraktive langfristige Thesen, die mit der Zeit zu höheren Kursen führen könnten. Das Gleiche gilt für kleinere, spekulativere Altcoins, die zwar das Potenzial haben, Bitcoin und Ethereum zu übertreffen, aber auch viel riskanter sind.

Für den Fall, dass der Kryptoverkauf noch mehr Schmerzen mit sich bringt, tun Investoren gut daran, ihre gewünschte Kryptozuteilung zu bestimmen, ihre bestehenden Kryptobestände neu zu bewerten und sich mental auf noch niedrigere Preise vorzubereiten, bevor sie die Delle kaufen. Wenn du mit einem Plan in einen steilen Ausverkauf gehst, hast du eine bessere Chance, kalkulierte Entscheidungen zu treffen. Außerdem kannst du so vermeiden, dass du auf Impulskäufe oder -verkäufe hereinfällst, die du im Nachhinein bereuen könntest.

Diese beiden Elektroautohersteller helfen bei der Diversifizierung des Risikos

Howard Smith (Lucid und Nio): Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Investitionen in Kryptowährungen und dem EV-Sektor. Beide sind spekulative Investitionen, die auf ein schnelles Wachstum in der Zukunft setzen. Aber während es so viele Kryptowährungen gibt und viele Anwendungsfälle selbst von sogenannten Experten diskutiert werden, bietet der EV-Sektor einen erkennbaren Wachstumsmarkt.

Lucid mag ein Newcomer in der EV-Szene sein, aber Nio hat bereits bewiesen, dass es erfolgreich in großem Maßstab produzieren kann. Der chinesische EV-Hersteller hat bis Ende 2021 insgesamt mehr als 167.000 seiner SUV-Modelle ausgeliefert. Und die Auslieferungen im Jahr 2021 waren mehr als doppelt so hoch wie die des Jahres 2020. Dieses Jahr wird einen Wendepunkt in der Entwicklung von Nio markieren. Das Unternehmen plant, seine erste elektrische Luxuslimousine, den ET7, bis zum Ende des ersten Quartals auszuliefern. Die Mittelklasse-Limousine ET5 wird später in diesem Jahr folgen. Zusammen mit seinem staatlichen Produktionspartner ist Nio außerdem dabei, seine Produktionskapazitäten zu verdoppeln, um die starke Nachfrage zu befriedigen.

Lucid hat erst Ende letzten Jahres mit der Auslieferung seines ersten Produkts begonnen und verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen beginnt mit hochwertigen Luxuslimousinen und plant, Ende 2023 mit der Produktion eines SUVs zu beginnen. Die Lucid Air Limousine wurde von MotorTrend zum Auto des Jahres 2022 gekürt und bietet eine führende Reichweite von 520 Meilen mit einer einzigen Batterieladung. Aber Lucid ist nicht das einzige Unternehmen, das mit seiner fortschrittlichen Technologie wirbt.

Nio bietet eine Battery-as-a-Service-Option an, die es den Kunden ermöglicht, bei den Anschaffungskosten des Fahrzeugs zu sparen und die Batteriewechselstationen von Nio zu nutzen, um verbrauchte Batterien schnell zu ersetzen. Das Unternehmen hat vor Kurzem seine erste Batterietauschstation in Norwegen eröffnet, wo es seit letztem Jahr Fahrzeuge ausliefert. Die Station ist die erste in Europa für Nio, da das Unternehmen außerhalb Chinas expandieren will.

Auch Lucid plant eine geografische Expansion und will 2022 in Europa und im Nahen Osten und 2023 in China Fuß fassen. Auch wenn es sowohl für Lucid als auch für Nio eine Menge Risiken gibt, ist der Markt greifbar und die Produkte sind gefragt. Eine Investition in diese beiden Hersteller von Elektrofahrzeugen bietet eine gewisse Diversifizierung für eine spekulative Wette. Aber es gibt eine echte Nachfrage auf dem Markt, die leicht zu erkennen ist.

Halte an deiner Überzeugung fest und bleibe beharrlich

Die Token- und Aktienkurse von Bitcoin, Ethereum, Lucid und Nio haben alle auf unterschiedliche Weise auf den allgemeinen Marktausverkauf reagiert. Es kann zwar eine gute Idee sein, Schnäppchen zu machen, wenn der Markt sie anbietet, aber es ist nie eine gute Idee, in etwas ein- und wieder auszusteigen, was kurzfristig funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn du an deinen Überzeugungen festhältst und Vermögenswerte besitzt, von denen du glaubst, dass sie sich im Laufe der Zeit vermehren werden, hast du eine bessere Chance, die zufälligen Schwankungen zu reduzieren und deine finanzielle Gesundheit zu sichern.

Der Artikel Was ist der bessere Kauf? Bitcoin und Ethereum oder Lucid und Nio? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen – sogar unsere eigene – hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Daniel Foelber auf Englisch verfasst und am 27.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Daniel Foelber besitzt Bitcoin und Ethereum. Howard Smith besitzt Lucid Group, Inc. und NIO Inc. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bitcoin, Ethereum und NIO Inc.

