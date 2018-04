Was ist ein Zertifikat?

Zuerst einmal versteht man unter dem Zertifikat natürlich ein Finanzprodukt in Form einer so genannten Schuldverschreibung, wobei aber angemerkt sein soll, das es verschiedene Arten von Zertifikaten gibt. Grundsätzlich verfügt eine Schuldverschreibung aber immer über derivative Komponenten, was bedeutet, das die Entwicklung ihrer Wertes immer auch von der Entwicklung des Wertes anderer Finanzprodukte abhängig ist.

Weiterhin wird bei einer solchen Geldanlage keine ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.