Was ist Neuropsychologie - Vortrag am 23. Juli

München (ots) - Die meisten psychischen Erkrankungen gehen einhermit Einschränkungen im Bereich der Aufmerksamkeit und Konzentration,des Gedächtnisses sowie höherer kognitiver Funktionen wie dergeistigen Flexibilität oder auch der Planung von Alltagsaktivitäten.Am 23. Juli informiert die leitende Neuropsychologin Anna-KatharineBrem vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie (MPI) in München um18:30 Uhr über Diagnostik und Therapie solcher Denkstörungen.Die neuropsychologische Diagnostik gibt nicht nur Aufschluss überdie vorliegenden Einschränkungen, sondern dient als Grundlage füreine gezieltere Einordnung der Erkrankung und der Planung kognitiverTherapien. Das kognitive Training dient der Aktivierung vonHirnarealen, die bei psychiatrischen Störungen unteraktiviert sindund mit den beeinträchtigten Denkvorgängen in Zusammenhang stehen.Ein solches Programm kann helfen, zum Beispiel die Orientierung inSituationen mit vielen Ablenkungen oder die Planungsfähigkeit zuverbessern. Das wird besonders relevant, wenn es um dieWiedereingliederung in das Berufsleben geht. Denn kognitive Störungenbleiben oft länger bestehen als die psychische Störung selbst.Nach dem Vortrag gibt es auch beim letztenMax-Planck-Gesundheitsforum vor der Sommerpause die Möglichkeit,Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldungist nicht erforderlich. Sie findet im Hörsaal des MPI im Erdgeschossder Kraepelinstraße 2 statt.Weitere Infos: https://www.psych.mpg.de/events/14649/25067