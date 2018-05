Was ist der Nasdaq 100?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Beim Nasdaq 100 handelt es sich um einen Index, der eng mit der Nasdaq zusammenhängt. Die Nasdaq – Abkürzung für die National Association of Securities Dealers Automated Quotations – ist die größte elektronische Börse in Amerika, an der rund 5.000 Aktienwerte gelistet sind. Der Nasdaq 100 ist im Gegensatz zum Nasdaq Composite, der als Index alle an der Nasdaq gelisteten Werte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.