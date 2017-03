Unterföhring (ots) -Was ist ein "Mutterstecher"?a)Eine Frau im neunten Monat schwanger bei der Erfindung desStechschritts im 18. Jahrhundert in der preußischen Armee imPotsdamer Schloss Sanssouci. (Wigald Boning)b)Ein Phänomen beim Zahnarzt: "Säuglinge haben noch keine Zähne. DerMutterstecher ist ein vorwitziger Schneidezahn, der die Mama beimStillen an den Nippeln sticht." (Hella von Sinnen)c)Ein spezieller Arzt: "Bei einer Geburt ruft man nicht dieKrankenschwester, sondern den Mutterstecher." (Max Giermann)d)Ein Opel der 50iger Jahre: "Eine Vorstufe des Kapitäns, dereigentlich Mutterstecher heißen sollte. Man hat den Namen dannverworfen - er hieß später Opel Taunus." (Wigald Boning)Die Auflösung der Frage von Ronald Duttaray (53) aus Köln sehen Siein der vierten Show von "Genial daneben" mit Hugo Egon Balder amFreitag, den 31. März, um 21:15 Uhr in SAT.1. In der Raterunde sitzenHella von Sinnen, Max Giermann, Chris Tall, Martin Rütter und WigaldBoning.Interviews mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder und alle Infoszur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseitewww.presse.sat1.de/funfreitag und auf www.sat1.de/genial-daneben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell