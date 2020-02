"Was ist ein Mensch wert?" Diese 14 Bewohner ziehen bei "Big Brother" ein und kämpfen um 100.000 Euro - ab Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 (FOTO)

Unterföhring (ots) - Rund 14.000 Bewerber waren bereit, sich demSozialexperiment "Big Brother" 2020 zu stellen. 14 von ihnen haben es in dieShow geschafft, müssen sich in Glashaus und Blockhaus behaupten und sich derFrage stellen: "Was ist ein Mensch wert?" Wer wird zum Liebling der Zuschauer,und wen trifft ein Shitstorm? "Big Brother" ab Montag, 10. Februar 2020, um20:15 Uhr in SAT.1.Diese sieben Frauen und sieben Männer ziehen ein:Cathleen (38), Ambulante Pflegekraft aus Baden-Württemberg,beschreibt sich selbst als untypisches Mädchen, das keine Lust aufZickereien hat und eigentlich viel lieber nur mit Männern abhängt.Cedric (26), Sicherheitsdienst-Mitarbeiter aus Rheinland-Pfalz,definiert sich in erster Linie über seinen Körper. Cedric strotzt vorSelbstbewusstsein und spielt gerne das Alpha-Männchen. Wird der Machofür Unruhe sorgen oder zeigt er seine weiche Seite?Gina (19), Kellnerin aus Bayern: "Ich verliebe mich schnell, vorallem, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringe. Im Moment bin ichbisexuell!" Auch wenn sie die jüngste im Haus ist, sollten dieanderen Bewohner sie nicht unterschätzen.Denny (32), Berufs-Boxer aus Brandenburg, macht mit seinen Muskelnund Tattoos auf harte Schale, doch dahinter verbirgt sich ein weicherKern. Ein Bewohner mit Überraschungspotenzial.Maria (35), Kundenberaterin aus Hessen, wirkt wie einealleinerziehende Sexbombe die in ihrer Rolle voll aufzugehen scheint.Putzen und Kochen zählen zu ihren größten Hobbys, was ihr sicherlichSympathien bei ihren Mitbewohnern sichern wird.Mac (33), Marketing-Manager aus Österreich, ist es gewohnt imMittelpunkt zu stehen. Der Start-Up-Gründer aus Wien ist ein echterMenschenfänger der die Bewohner schnell in seinen Bann ziehen könnte.Gelingt ihm das auch bei den Zuschauern?Rebecca (21), Studentin aus Nordrhein-Westfalen: "Mit meinen 21Jahren habe ich bereits 23 Länder bereist. Nun stelle ich mich demanderen Extrem: 100 Tage an einem Fleck und mit denselben 13Menschen."Pat (30), Trauredner aus Niedersachsen: "Big Brother machte michschwul." Durch Bewohner Walter aus der zweiten Staffel wurde Patbewusst, dass er auf Männer steht. Pat hat keine Scheu überTabu-Themen zu sprechen. Eine perfekte Voraussetzung für "BigBrother".Michelle (26), Altenpflegerin aus Nordrhein-Westfalen, wirkt auf denersten Blick selbstbewusst, optimistisch und mutig. Doch dieVergangenheit hat die Westfälin auch verletzlich gemacht. Wie kommtihre offene Art bei den Zuschauern an?Phillip (30), Eventmanager aus Nordrhein-Westfalen, ist auf demFootballplatz zu Hause und hat auch abseits des Feldes alles imGriff. Bevor er sich auf eine Frau einlassen will, sucht der Sunnyboybei "Big Brother" noch einmal das große Abenteuer.Vanessa (26), Verkäuferin und Barkeeperin aus Schleswig-Holstein:"Ich habe eigentlich nie schlechte Laune. Oft kommen die Leute zumir, wenn sie schlechte Laune haben, damit ich sie aufheitere." Dochwie viel Sterne werden die Zuschauer dem Sonnenschein geben?René (44), Kung Fu-Lehrer aus Bayern, ist der älteste Bewohner bei"Big Brother" und behauptet von sich, in seiner inneren Mitteangekommen zu sein. Wird der spirituelle Kung-Fu-Lehrer durch seinespezielle Art zum Außenseiter oder sorgt er für Balance unter denBewohnern?Mareike (37), Tauchlehrerin aus Spanien ist ein ausgewanderterWorkaholic, dessen Lifestyle für potentielle Partner unerträglichist. Dabei wünscht sie sich eigentlich nur eine starke Schulter zumAnlehnen.Tim (21), Student aus Nordrhein-Westfalen, ist trotz seines zartenAlters von 21 Jahren alles andere als unbeschwert: Der Studentzweifelt regelmäßig an sich. Die Erfahrungen bei "Big Brother" sollenim Helfen sein Leben in eine neue Richtung zu lenken.Über die Bewohner sagt "Big Brother"-Psychologe Ulrich M. Schmitz:"Für 'Big Brother' braucht es innerlich stabile Menschen, die Lustdarauf haben, sich zu zeigen. Sie sollten eine starke Meinung undHaltung vertreten und neugierig darauf sein, was die Zeit im Haus fürsie bereithält."Fotos von den Bewohnern, die Bewohner-Bewertung und alle Infos rundum "Big Brother" gibt es in der SAT.1-App.Die bekannteste Reality-Show der Welt ist zurück! Zum ersten Malzeigt SAT.1 "Big Brother" und 14 Bewohner, die sich der Frage stellenmüssen: "Was ist ein Mensch wert?""Big Brother" ab Montag, 10.Februar 2020- Montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn- Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf Joyn- Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: #BigBrother2020Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehenIhnen kostenfrei alle Highlight-Videos zu #BigBrother2020 und zuvielen weiteren Shows zum Einbinden bereit. 