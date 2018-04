Was ist Luxus? Isolierverglasung und Außenaufzug zählen nicht dazu (FOTO)

Berlin (ots) -Die Ankündigung von Sanierungsarbeiten an seiner Wohnung bzw. amgesamten Haus war für einen Mieter ein Schock, denn seine monatlichenZahlungen sollten anschließend von 754 Euro auf 1.267 Euro steigen.Er hielt das für einen nicht mehr zumutbaren Härtefall einerLuxussanierung, die eindeutig darauf abziele, ihm das weitere Wohnenin dem Objekt unmöglich zu machen. Doch die konkreten Arbeiten -Einsetzen von Isolierglas im Zuge eines Fensteraustausches, Bau einesAußenaufzuges, Anschluss an die Zentralheizung, Verlegen dreiadrigerStromleitungen unter Putz - betrachtete das zuständige Gericht nachInformation des Infodienstes Recht und Steuern der LBS nicht alsunzumutbar. Wenn sich der Eigentümer an gewisse Vorgaben halte, dannsei das gestattet. Dazu zählten eine Ankündigung der Arbeitenmindestens drei Monate vor Baubeginn und eine stichwortartigeBeschreibung der beabsichtigten Änderungen. Eine maximal nötigezehntägige Abwesenheit des Mieters (bei Übernahme der Kosten für eineErsatzunterkunft) sei zumutbar.(Amtsgericht München, Aktenzeichen 453 C 22061/15)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell