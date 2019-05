Was ist das Internet der Dinge, was bedeutet IIoT und wer nutzt was?

Berlin (ots) - Das Internet der Dinge (Internet of Things, kurzIoT) bezeichnet die Möglichkeit, Geräte mit dem Internet zuverknüpfen. Mit dem Industrial Internet of Things (IIoT) weitet sichder Anwendungsbereich auf Produktionsprozesse in der Industrie aus.FP, Spezialist für sichere Kommunikation, erklärt, was das IIoT vomIoT unterscheidet und welchen Nutzen es für industrielle Unternehmenhat.Die Heiztemperatur, Lichtstimmung oder Musik im Zuhause bequem perApp steuern, die Rollläden bei Sonnenuntergang herunterfahren und perKamera das eigene Zuhause von unterwegs immer im Blick haben - dasIoT erleichtert viele Dinge im Alltag. Die Geräte bekommen durch dieVernetzung eine eindeutige Identität, mit der sie im Internetrepräsentiert und angesteuert werden können. Sie verarbeiten mittelsSensoren erfasste Daten in Echtzeit, führen automatisiert Funktionenaus und lassen sich aus der Ferne steuern.Aber auch in der Industrie hat das Internet der Dinge alsIndustrial Internet of Things (IIoT) längst Einzug gehalten. Lauteiner Studie von Gartner(https://www.device-insight.com/das-sind-die-iot-trends-fuer-2019-2/)wächst die Anzahl der vernetzten Maschinen und Systeme weltweit bis2021 auf rund 25 Milliarden. 2019 sollen etwa 14,2 Milliardenvernetzte Geräte im Einsatz sein. Das entspricht einemprognostizierten Wachstum von über 75 Prozent innerhalb von zweiJahren. Aber worin unterscheidet sich das IIoT vom IoT? Und was istder Nutzen für Unternehmen? Francotyp-Postalia (FP), Experte fürsicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse,hat die Antworten:1) Was ist der Unterschied zwischen IoT und IIoT?Während sich das IoT vornehmlich an Nutzer von Smart-Home-Gerätenund Unterhaltungselektronik richtet, kommt das IIoT in der Industriezum Einsatz. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen IIoTund IoT sind die Menge der Daten und die Komplexität. Während dieSensoren einer Industrieanlage kontinuierlich riesige Datenmengenverschiedener Maschinen erfassen, bleibt der Datenpool eines privatenNutzers vergleichsweise überschaubar. Zum anderen müssen die Sensorenim IIoT-Umfeld um einiges empfindlicher und präziser sein, da schongeringe Ungenauigkeiten bei der Erfassung der Messdaten starkeAuswirkungen und finanzielle Verluste zur Folge haben können. Hinzukommt, dass die erfassten Daten der Sensoren für die sichereAuswertung über Web-Applikationen lesbar und vereinheitlicht seinmüssen. So liefert ein Industrieroboter in der Automobilfertigungandere Werte und in anderen Formaten, als beispielsweise eineWindkraftanlage, eine Müllpresse oder eine Heizungsanlage.2) Für wen ist das IIoT relevant?Grundsätzlich für alle industriellen Unternehmen sowieEnergieversorger und Stromnetzbetreiber, insbesondere aber fürdezentrale Industrieanlagen.3) Welchen Nutzen bringt das IIoT?Die Möglichkeiten, die das IIoT bietet, sind äußerst vielfältig.Unternehmen können mithilfe der intelligenten, vernetzten GeräteProzesse optimieren, Energie und dadurch auf lange Sicht Kostensparen sowie zeiteffizienter und ressourcenschonender produzieren.Außerdem lässt sich die Leistung von Maschinen einfacher überwachenund deren Wartungsbedarf vorhersagen. So können UnternehmenProduktionsausfälle auf ein Minimum reduzieren. Auch die Kontrolleder Lieferkette von Waren ist hierdurch problemlos möglich. Darüberhinaus sorgt das IIoT dafür, zukunftsorientierter zu arbeiten, da dieUnternehmen mithilfe der analysierten Daten neue Geschäftsmodelleentwickeln können.4) Wie funktioniert das IIoT?Die Geräte der Industrieanlagen beziehungsweise daranangeschlossene Gateways senden Daten an eine Cloud. Bei den Gatewayshandelt es sich um Hardware-Komponenten, die sowohl die Geräte derIndustrieanlagen als auch die Sensoren mit dem Netzwerk verbinden. Inder Cloud werden die Daten mithilfe einer Analysesoftware verarbeitetund für die weitere Verwendung visualisiert. Der Nutzer kannMaschinen so aus der Ferne überwachen und steuern, Einsparpotenzialeerkennen und weiß zum Beispiel rechtzeitig, ob die Anlage gewartetwerden muss.5) Was ist die größte Herausforderung bei der Nutzung?Die Sicherheit ist im IIoT besonders wichtig, da es sich in derIndustrie um sensible Daten handelt, deren Diebstahl oderManipulation einen großen finanziellen Schaden anrichten kann. Soinfizierte beispielsweise die Erpressersoftware Wannacry über 230.000Computer in 150 Ländern und verschlüsselte die darauf befindlichenDaten, verbunden mit einer Lösegeldforderung. Betroffen waren nebenUnternehmen und Privatpersonen auch Behörden und Krankenhäuser.Um Hackerangriffe zu verhindern, müssen die Daten derIndustrieanlagen bei der Übermittlung in die Cloud sicherverschlüsselt werden. Dies ist ebenfalls mithilfe von speziellenGateways möglich, die die Datenkommunikation der Industrieanlagen mitder Cloud regeln und die Automatisierungs-Steuerungen vorunautorisierten Zugriffen sichern. FP bietet eine komfortableEnd-to-End-IoT-Lösung, die den hohen Sicherheitsanforderungenindustrieller Unternehmen gerecht wird und Authentizität sowieIntegrität der übertragenen Daten sicherstellt. Die Gateways lassensich flexibel und schnell an die Bedürfnisse verschiedener Kunden undProjekte anpassen und lesen Daten unterschiedlicher Maschinen, Geräteund Steuerungen aus.Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mitHauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business undsichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer inDeutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit denProduktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und"Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizientenPostverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und DigitaleLösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehnLändern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenesHändlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als96jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eineeinzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie undKonnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweitenMarktanteil von mehr als elf Prozent.Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Thomas KartanowiczTel.: +49 (0)40 899 699 815E-Mail: fp-presse@fischerappelt.deKontakt im Unternehmen:Karl R. Thiel, Leitung Brand-PRTel.: +49 (0)30 220 660 123E-Mail: kr.thiel@francotyp.comFolgen Sie uns auf Social Media:Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und Youtube. Oder abonnieren Sieunser RSS-Feed.Original-Content von: Francotyp-Postalia, übermittelt durch news aktuell