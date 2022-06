Was ist der Fed-Dot-Plot und warum ist er so wichtig?

Die US-Notenbank gab am Mittwoch ihre monatliche Erklärung heraus, und einer der wichtigsten Bereiche, der für Investoren von Interesse ist, ist das "Punktdiagramm" der Fed für das Jahr 2020. Was ist der Fed-Dot-Plot? Investoren erhalten im Laufe des Jahres monatliche Zins-Updates von der Fed, aber viermal pro Jahr gibt die Fed auch ihre Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen (Summary of Economic Projections… Hier weiterlesen