ESG-Investieren wird immer beliebter, aber was genau ist es? Sehen wir uns die wichtigsten Dinge an, die du über diese ethische Art des Investierens kennen musst, damit du entscheiden kannst, ob sie für dich in Frage kommt.

Wofür steht ESG?

ESG ist ein Akronym und steht für:

Umwelt (environment)

Soziales

Gute Unternehmensführung (Governance)

Umwelt

Der Umweltaspekt bezieht sich darauf, ob ein Unternehmen einen positiven oder negativen Einfluss auf die Welt um sie herum hat. Dies könnte sich auf die Nachhaltigkeit eines Unternehmens, seine CO2-Bilanz oder sogar seinen Wasserverbrauch beziehen.

Soziales

Dies bezieht sich darauf, wie ein Unternehmen seine Mitarbeiter, seine Kunden und seine Lieferanten behandelt. Es geht im Grunde darum, wie ein Unternehmen mit Menschen innerhalb und außerhalb interagiert.

Gute Unternehmensführung

Schließlich haben wir noch die Unternehmensführung. Der volle Name dafür ist Corporate Governance. Sie bezieht sich darauf, wie das Unternehmen geführt wird – ob das Unternehmen in sicheren Händen ist und ob der Vorstand sich um die Aktionäre kümmert.

Was ist ESG-Investieren?

Nachdem wir nun geklärt haben, was der Name bedeutet, lasst uns einen Blick darauf werfen, worum es beim ESG-Investieren geht.

Der beste Weg, diese Art des Investierens zu verstehen, ist, sich die drei Überschriften als Filter vorzustellen.

Investitionen werden durch diese Filter geleitet und wenn sie genügend Kriterien erfüllen, können sie als ESG-Investitionen eingestuft werden. Dies wird meist mit börsennotierten Unternehmen gemacht, da sie am einfachsten zu bewerten sind.

Der ESG-Ansatz unterscheidet sich etwas von SRI (sozial verantwortliches Investieren), das dazu tendiert, Unternehmen aufgrund bestimmter Kriterien auszuschließen.

Bietet jeder ESG-Investitionen an?

Eine Generation von angehenden Investoren und Millennials haben dazu beigetragen, die Popularität von Dingen wie ESG-Fonds voranzutreiben.

Adrian Lowcock, Leiter der Personal Investing-Abteilung bei Willis Owen erklärt:

“Covid hat den Trend zum nachhaltigen Investieren beschleunigt, da die Menschen erkannt haben, welche Auswirkungen das menschliche Handeln auf die Welt hat. Jüngste Ereignisse, wie die erneute Unterzeichnung des Pariser Vertrags durch den neuen US-Präsidenten, haben die Tatsache verfestigt, dass das Klimabewusstsein ganz oben auf der Agenda steht, aber das Problem ist die Fülle der verschiedenen Auswahlmöglichkeiten da draußen.”



Obwohl die Nachfrage steigt, bieten nicht alle Plattformen ESG-Optionen an. Wenn du denkst, dass ESG-Investieren etwas für dich ist, stelle sicher, dass deine Handelsplattform das auch anbietet.

Ist ESG-Investieren profitabel?

In der Vergangenheit waren Unternehmen, die all diese positiven Anforderungen erfüllten, vielleicht weniger profitabel. Das ist heute nicht mehr der Fall.

Nachhaltiges Investieren wird nicht nur immer üblicher, sondern auch profitabler.

Die Unternehmen haben erkannt, dass sie sich auf mehr konzentrieren müssen, als nur Geld zu verdienen, um langfristig zu bestehen. Positives Handeln gegenüber der Umwelt, den Menschen und den Aktionären wird immer mehr zum Mainstream.

Wenn die Unternehmen in diesen Bereichen gute Leistungen erbringen, werden sie auch zu besseren Unternehmen, mit denen die Menschen gerne Geschäfte machen. Daher sind Unternehmen, die die Kriterien für ESG-Investitionen erfüllen, in der Regel genauso profitabel, wenn nicht sogar profitabler, als Unternehmen, die diese Kriterien nicht erfüllen.

Wie fange ich mit ESG an?

Der erste Schritt besteht darin, zu recherchieren, ob dein Aktienhandelskonto dir Zugang zu diesen Arten von Investitionen und Fonds bietet.

Sobald du deine Plattform gefunden hast, kannst du loslegen.

Unternehmen, die alle ESG-Kriterien erfüllen, konzentrieren sich in der Regel auf langfristige Ziele. Das kann sie zu einer großartigen Option für eine langfristige Investmentstrategie machen.

