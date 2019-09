Was ist ein Dividenden-Aristokrat?

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Millionen von Anlegern besitzen Aktien, die regelmäßig Dividenden in unterschiedlicher Höhe pro Aktie ausschütten, aber nur wenige sind mit einer Eliteklasse von Dividendenaktien vertraut, die als Dividendenaristokraten bekannt sind.

In diesem Artikel werden wir genau aufschlüsseln, warum Dividendenaristokraten so attraktiv für Investoren sind, und über ein paar aristokratische Aktien sprechen, die helfen könnten, das volle Potenzial deines Portfolios zu erschließen.

Was ist eine Dividende?

Eine Dividende ist eine Zahlung aus dem Gewinn eines Unternehmens an seine Aktionäre. So wie alle Aktien unterschiedlich sind, so sind auch die Dividenden unterschiedlich. Unterschiedliche Unternehmen zahlen unterschiedliche Dividendenbeträge aus. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen 3 % seines gesamten Aktienkurses jedes Quartal zahlt, erhält ein Investor mit 100 US-Dollar in dieser Aktie 3 US-Dollar pro Quartal zurück. Natürlich kann diese Zahl je nach Unternehmenserfolg stark schwanken.

Nicht alle Unternehmen zahlen ihren Investoren Dividenden. Üblicherweise sind die Unternehmen, die eine konstante und immer höhere Dividendenrendite bieten, ältere und etabliertere Unternehmen. Das sind Unternehmen, die es sich seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten leisten können, einen Teil ihres liquiden Kapitals jedes Quartal freizugeben, ohne es sofort wieder in das Geschäft investieren zu müssen, um Dinge wie Forschung, Entwicklung, Marketing oder den Schuldenabbau zu finanzieren.

Eine spezielle Sammlung von etablierten und zuverlässigen Unternehmen, bekannt als Dividendenaristokraten, kann dazu beitragen, dass Investitionen in Dividenden zu einem relativen Kinderspiel werden.

Was sind Dividendenaristokraten?

Den Begriff „Dividendenaristokraten“ hat sich die Finanzgesellschaft Standard & Poor’s schützen lassen und S&P hält strenge Definitionen für mehrere Klassen von Aristokratenaktien ein. Am häufigsten sprechen die Investoren, die sich umgangssprachlich auf Dividendenaristokraten beziehen, jedoch von Unternehmen im S&P-500-Index, die ihre Dividendenausschüttungen mindestens einmal jährlich in 25 aufeinanderfolgenden Jahren oder mehr erhöht haben. Diese Unternehmen haben ihre Dividendenausschüttung an die Aktionäre in dieser Zeit nie gesenkt.

Dieser Index, der erstmals 1989 eingeführt wurde, enthielt 2001 die meisten Aktien, aber angesichts der erheblichen Veränderungen in der Dividendenpolitik der Unternehmen in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Liste erhebliche Rückstufungen und Revisionen erfahren.

Die Anzahl der auf der Liste aufgeführten Unternehmen folgt tendenziell den historisch bedeutsamen Bärenmärkten. So wurde beispielsweise die erste Liste von nur 26 Unternehmen 25 Jahre nach den negativen Börsenjahren 1973/1974 veröffentlicht. Diese schwierige Wirtschaftslage zwang wahrscheinlich viele Unternehmen, ihre Dividenden einzufrieren oder einzustellen und hinderte sie 25 Jahre später, auf die Liste zu kommen. Ebenso erreichte die Liste 2001 mit 64 und 2008 mit 60 Unternehmen ihren Höhepunkt. Die Rezessionen, die unmittelbar auf diese Spitzen folgten, löschten erneut zahlreiche Dividendenaristokraten von der Liste.

Viele der im Index gelisteten Aktien sind bekannte Konsumgüternamen. Coca-Cola, ExxonMobil und McDonald’s haben es geschafft, ihren Status als Dividendenaristokraten für mehr als ein Vierteljahrhundert zu behalten. Auf der Liste stehen derzeit 57 Unternehmen, wobei die Kategorie der Verbrauchsgüter am stärksten vertreten ist. Dazu gehören Unternehmen wie The Clorox Company, Colgate Palmolive, Kimberly Clark und PepsiCo. Doch die Industrie liegt nicht weit dahinter und macht ebenfalls mehr als ein Fünftel der gelisteten Unternehmen aus. Denk an 3M, General Dynamics und Stanley Black and Decker.

Die Liste der Dividendenaristokraten schwankt tendenziell halbjährlich, wobei jedes Jahr neue Unternehmen hinzukommen (und leider gelegentlich auch welche von der Liste genommen werden). Hier findest du eine vollständige Liste der S&P-500-Dividendenaristokraten, wie sie im August 2019 aussah:

Unternehmen Sektor 3M (WKN:851745) Industrie Aflac (WKN:853081) Finanzen AT & T (WKN:A0HL9Z) Kommunikationsdienste AbbVie (WKN:A1J84E) Gesundheitswesen Abbott Laboratories (WKN:850103) Gesundheitswesen Air Products & Chemicals Materialien AO Smith Industrie Archer Daniels Midland Basiskonsumgüter Automatic Data Processing Informationstechnologie Becton, Dickinson & Co. Gesundheitswesen Brown-Forman (B-Aktie) Basiskonsumgüter Cardinal Health Gesundheitswesen Caterpillar Industrie Chevron (WKN:852552) Energie Chubb Limited Finanzen Cincinnati Financial Finanzen Cintas Industrie Clorox Basiskonsumgüter Coca Cola (WKN:850663) Basiskonsumgüter Colgate-Palmolive Basiskonsumgüter Consolidated Edison Versorger Dover Industrie Ecolab Werkstoffe Emerson Electric Industrie ExxonMobil (WKN:852549) Energie Federal Realty Investment Trust Immobilien Franklin Resources Finanz General Dynamics Industrie Genuine Parts Company Nicht-Basiskonsumgüter Grainger WW Industrie Hormel Foods Konsumgüter Illinois Tool Works Industrie Johnson & Johnson (WKN:853260) Gesundheitswesen Kimberly Clark Konsumgüter Leggett & Platt Konsumgüter Linde plc Material Lowe’s Nicht-Basiskonsumgüter McCormick & Co. Nicht-Basiskonsumgüter McDonalds (WKN:856958) Nicht-Basiskonsumgüter Medtronic plc Gesundheitswesen Nucor Material PPG Industries Material Pentair plc Industrie People’s United Financial Finanz PepsiCo (WKN:851995) Konsumgüter Procter & Gamble (WKN:852062) Konsumgüter Roper Technologies Industrie S & P Global Finanz Sherwin-Williams Materialien Stanley Black & Decker Industrie Sysco Konsumgüter T. Rowe Price Group Finanz Target Konsumgüter United Technologies Industrie VF Corp. Konsumgüter Walgreens Boots Alliance Konsumgüter Walmart (WKN:860853) Konsumgüter

Warum Dividendenaristokraten hohe Investitionen tätigen

Nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, seine Dividende über mehr als 25 Jahre zu erhöhen. Der erforderliche nachhaltige Erfolg ist per Definition fast unmöglich. Immerhin qualifizieren sich dafür nur rund 10 % der Unternehmen im S&P 500. Um eine solche Leistung zu erbringen, muss ein Unternehmen konsistent und widerstandsfähig sein und über starke Wettbewerbsvorteile und eine ausgezeichnete Kapitalzuteilung verfügen.

Wirtschaftlich gesehen bedeutet dies, dass ein Unternehmen nachweislich seine Gewinne und seinen Cashflow gesteigert und seine Bilanz verbessert hat, um diese Zahlungen an seine eifrigen Investoren zu leisten. Diese Kombination von Faktoren führt zunächst zu einer starken Fundamentaldaten-Performance. Die Dividendenstärke spiegelt diese Fundamentaldaten wider, nicht umgekehrt. Mit anderen Worten, ein Unternehmen wird nicht erfolgreich, weil es Dividenden anbietet; ein Unternehmen bietet Dividenden, weil es erfolgreich ist.

Wie Dividendenaristokraten deine Rendite steigern können

Wenn es um die Rendite von Dividendenaristokraten geht, klingen ein paar Prozentpunkte vielleicht nicht nach viel: Von 3 % einer 100-Dollar-Aktie kannst du dir gerade mal einen Schokoriegel an der Tankstelle kaufen. Aber es geht nicht nur darum, wie hoch die Rendite ist. Man sollte auch die Ausschüttungsquote berücksichtigen, mit der intelligente Investoren die Nachhaltigkeit eines Unternehmens untersuchen. Mathematisch gesehen errechnet sich eine Ausschüttungsquote aus der Dividende pro Aktie (DPS) geteilt durch das Ergebnis pro Aktie (EPS).

Schauen wir uns ein Beispiel an. Angenommen, ein Unternehmen hat einen Gewinn pro Aktie von 5 US-Dollar und eine Dividende pro Aktie von 2 US-Dollar. Seine Ausschüttungsquote würde daher 40 % betragen.

Anhand dieser Kennzahl bestimmen die Investoren die Nachhaltigkeit des Geschäfts. Je höher die Ausschüttungsquote ist, desto mehr investiert ein Unternehmen in die Aufrechterhaltung seiner Dividendenzahlungen. Wenn beispielsweise die Ausschüttungsquote einer Aktie 100 % beträgt, bedeutet dies, dass das Unternehmen seinen gesamten Gewinn für die Dividendenzahlung an die Anleger ausgibt. Das ist aus offensichtlichen Gründen ein nicht nachhaltiges Modell.

Aber Dividendenaristokraten sind anders. Es handelt sich um belastbare, etablierte Unternehmen mit nachgewiesenen Erfolgen. Sie bringen ein nachhaltiges Einkommen ein und wir können meistens darauf vertrauen, dass sie nirgendwo hingehen, sondern weiter bestehen bleiben. Sie können es sich leisten, ihre Dividende konsequent zu erhöhen, ohne ihre Bilanzen zu belasten.

Viele der als Dividendenaristokraten gelisteten Unternehmen sind daher seit Jahrzehnten im Geschäft. Einige, wie 3M, Coca-Cola und PepsiCo, gibt es schon seit mehr als einem Jahrhundert. Dividendenaristokraten tendieren auch dazu, den S&P 500 um ein Vielfaches zu übertreffen. Da viele dieser Unternehmen auch im S&P 500 vertreten sind, ist es sinnvoll, dass die Dividendenaristokraten einem so zuverlässigen Trend folgen. Allerdings bieten nicht alle Unternehmen im S&P Dividenden an und es gibt natürlich viele, die nicht seit mehr als 25 Jahren eine steigende Dividendenrendite aufweisen. Die Investition in einen Index dieser elitären und zuverlässigen Unternehmen ist daher auf lange Sicht eine gute Wahl.





Wie jede andere Aktie unterliegen auch die Dividendenaristokraten Marktveränderungen. Es kann argumentiert werden, dass solche Mammutunternehmen unter mehr Druck stehen – und deshalb schneller für einen Fehltritt oder eine Underperformance kritisiert werden –, weil sie sonst als nachhaltige und solide Anlagen gefeiert werden. Jeder Fehler wird erkannt, analysiert und oft im Fernsehen erwähnt, was das Bewusstsein des Publikums erhöht. Wenn Coca-Cola beispielsweise eine schlechte Wette auf ein neues Produkt eingeht, bemerkt der Markt das mehr, als wenn ein weniger bekanntes oder erst kürzlich an die Börse gegangenes Unternehmen die gleiche unvernünftige Entscheidung trifft. Aber es ist nicht alles schlecht für Coca-Cola oder seine Investoren. Die Aktie ist auch in der Lage, Fehler besser zu absorbieren als ein neues Unternehmen, da sie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz verfügt und wahrscheinlich ähnliche Fehler schon in der Vergangenheit überstanden hat.

Dividendenaristokraten sind daher gute (oder zumindest bessere) Wetten, wenn man versucht, durch den Lärm eines ständig schwankenden Marktes zu manövrieren. Das soll nicht heißen, dass sie bombensicher sind, aber sie sind resistent gegen tägliche Schwankungen und es gibt sie schon seit Generationen. Da sie dauerhaft die Fähigkeit demonstriert haben, die Taschen der Investoren mit ein wenig mehr Geld zu füllen, genießen sie ein großes Verbrauchervertrauen, das nur wenige andere Unternehmen haben.

Dividendenkönige

Die Anleger haben sich noch andere Begriffe ausgedacht, um über Aktien mit noch beeindruckenderer Dividendengeschichte zu sprechen. Dividendenkönige sind zum Beispiel eine exklusive Gruppe von Unternehmen, die ihre Dividenden 50 oder mehr Jahre lang jedes Jahr erhöht haben. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie stark die Aktien im Alltag schwanken können, geschweige denn im Jahresvergleich. Schau dir nur an, was der Markt in den letzten 50 Jahren erlebt hat: globale Unruhen, Kriege, steigende Zinsen, sinkende Zinsen, historische Höchststände, Tiefststände, zehn Präsidentschaften, einen technologischen Boom, Automatisierung und jede Menge Disruption. Irgendwie haben diese Unternehmen alles überstanden. Es ist erstaunlich, wenn man sich das ansieht, denn die Liste ändert sich ständig. Es ist nicht einfach, König zu sein, und nur sehr wenige behalten die Krone.

In diesem Jahr gelten nur noch 26 Unternehmen als Dividendenkönige. Das sind sie:

Unternehmen Sektor 3M Industrie American States Water Versorger Commerce Bancshares Finanz Cincinnati Financial Finanz Colgate-Palmolive Konsumgüter California Water Service Versorger Dover Industrie Emerson Electric Industrie Farmers & Merchants Bancorp Finanz Federal Realty Investment Immobilien Genuine Parts Konsumgüter Hormel Foods Konsumgüter Johnson & Johnson Gesundheitswesen Coca-Cola Konsumgüter Lancaster Colony Konsumgüter Lowe’s Konsumgüter Nordson Industrie Northwest Natural Holding Versorger Procter & Gamble Basiskonsumgüter Parker-Hannifin Industriewerte Stepan Grundstoffe SJW Group Versorger Stanley Black & Decker Industrie Target Verbrauchsgüter Tootsie Roll Industries Verbrauchsgüter

Denk daran, dass ein Dividendenkönig zu sein kein Unternehmen zu einem Dividendenaristokraten macht. Das klingt kontraintuitiv, denn es scheint, dass sich Unternehmen, die es geschafft haben, die 25-jährige Erfolgsgeschichte der Dividendenaristokraten zu verdoppeln, nahtlos in diese Kategorie einfügen sollten. Aber zumindest streng definiert gehören Dividendenaristokraten zum S&P 500 und müssen daher auch in den USA ansässige Unternehmen mit einer bestimmten Marktkapitalisierung sein, während Dividendenkönige nur an ihren Dividendenhistorien gemessen werden.

Nachteile der Dividendenaristokraten

Wenn es um den Markt geht, hat jeder eine Meinung. Wenn wir über Dividendenaristokraten sprechen, auch wenn sie zu gut scheinen, um wahr zu sein, sehen viele Anleger einen gewissen Nachteil darin, nur in Aktien zu investieren, die eine solche stabile Dividende bieten.

Eine häufige Kritik an Dividendenaristokraten ist, dass sie fantasielos sind. Viele Leute sagen, dass diese Auszahlungen eine Geldverschwendung sind, da Unternehmen nie eine greifbare Rendite auf ihre Großzügigkeit erhalten werden. Anstatt zusätzliches Kapital in ihr eigenes Unternehmen für Marketing, Forschung und Entwicklung, Expansion oder andere Verbesserungen zu reinvestieren, ist die häufige Beschwerde, dass diese Unternehmen einfach nur Geld aus dem Fenster werfen, ohne es für sich einzusetzen.

Diese Kritik ist durchaus berechtigt; es summiert sich sicherlich, wenn ein Unternehmen wie PepsiCo regelmäßig fast 4 US-Dollar pro Aktie verschenkt. Aber das sind riesige Unternehmen, von denen es viele schon seit mehr als einem Jahrhundert gibt. Sicher, Coca-Cola, PepsiCo und Caterpillar können weiter expandieren – zumindest marginal – und weiterhin kleinere Unternehmen im Namen des Wachstums erwerben. Aber auf der Makroebene haben die meisten Dividendenaristokraten bereits ihre kritische Masse erreicht. Wie viele Länder haben mindestens ein McDonald’s innerhalb der Grenzen? (Antwort für deine nächste Cocktailparty: 117 und steigend.)

Es gibt immer noch zumindest einen marginalen Spielraum, aber diese enorm lukrativen Unternehmen müssen nicht jeden einzelnen Penny in ihr Geschäft investieren, um ihren Kopf über Wasser zu halten. Neuere Unternehmen, disruptive Unternehmen und weniger profitable Unternehmen allerdings schon.

Es ist auch erwähnenswert, dass Dividenden nicht von Natur aus riskant sind, aber es bedeutet, dass ein Unternehmen, das seine Dividende immer wieder erhöht, auch so seinen Risiken trägt. Wenn Unternehmen nach dem Zufallsprinzip ihre Dividenden mit wenig Vorwarnung drastisch kürzen (ja, auch das passiert), geraten die Anleger in Panik, was den Aktienkurs nach unten treiben kann.

Neuere Unternehmen wie Netflix oder Lyft mögen spannend sein, aber es ist viel riskanter, dein Portfolio mit relativ ungetesteten, wachstumsstarken Aktien wie diesen zu füllen, als bei Unternehmen zu bleiben, die ein langsameres Wachstum, aber eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte und stabile Dividenden aufweisen. Aristokraten sind daher langsame und sichere Wetten.

Also, was bedeutet das alles?

Einfach ausgedrückt, ist die Investition in Dividendenaristokraten eine Foolishe (mit einem großen F!) Art zu investieren! Nein, Unmengen von Aktien von Johnson & Johnson zu kaufen wird dich wahrscheinlich nicht über Nacht reich machen. Eine Übergewichtung deines Portfolios mit einem Unternehmen wäre nicht nur riskant, sondern würde auch den Spaß und die Kreativität beim Investieren beeinträchtigen!

Stattdessen empfehlen wir dir, deine Hausaufgaben zu machen:

Wähle etwa ein Dutzend Aktien aus dieser Liste und recherchiere sie gründlich.

Nutze unser Wissenszentrum und lies mehr über unsere Top-3-Dividendenwerte, die man in diesem Jahr kaufen und für immer halten kann.

Schaue über Aktienkurse und vergangene Wertentwicklungen hinaus.

Diese Recherche wird Indikatoren liefern, ob der Kauf einer bestimmten Aktie eine gute Idee ist, aber sie wird nicht die ganze Geschichte erzählen. Berücksichtige den individuellen Prozentsatz der Dividendenrendite, betrachte die Mission eines Unternehmens und überlege, ob du daran glaubst, und erinnere dich an den wichtigsten Faktor für den Erfolg eines Unternehmens: seine Führung. Wie wir immer sagen, ist ein CEO der wichtigste Schlüssel zum langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Wenn dir also der CEO, der Vorstand oder die langfristige Vision eines Unternehmens nicht gefällt, solltest du es in Betracht ziehen, nur deshalb nicht zu investieren.

Der Kauf von Dividendenaristokraten und das langfristige Halten dieser Aktien sind nicht unbedingt idiotensicher. Marktrückgänge, platzende Blasen und Rezessionen können weiterhin auftreten. Aber Aristokraten werden eine kleine Menge an stetigen und zuverlässigen Einnahmen liefern, wenn dein Portfolio im Laufe der Jahre wächst (und deine Unternehmen erfolgreich sind) – auch wenn der Markt unweigerlich korrigiert oder ein Black-Swan-Ereignis die Welt erschüttert (hoffentlich nicht, aber am besten ist man darauf vorbereitet). Dann wirst du froh sein, dass du ein paar sichere Wetten abgeschlossen hast, die dein Portfolio mit ein wenig mehr Geld für schweren Zeiten ausstatten.

