Unterföhring (ots) - 02.03.2020. Eine Staubsaugerdüse, die das Lebenerleichtert. Ein Paketsafe, der das Leben bereichert. Ein Teller, der das Lebenverändert. Ein Flaschenhalter, der das Leben vereinfacht. Eine Verpackung, diedas Leben nachhaltiger macht. Die Erfindungen im Finale von "Das Ding desJahres", am Mittwoch, um 20:15 Uhr auf ProSieben haben echtes"Game-Changer"-Potential, wie Joko Winterscheidt insbesondere dem Nachhälterbescheinigt. Die Erfinder Edna Kleber-Belizário und Christoph Kleber schreibenmit ihrer nachhaltigen, sich selbst abbauenden Verpackung aus Zellulose schonvor dem Finale Erfolgsgeschichte: "Es ist wahnsinnig viel seit der Ausstrahlungvon 'Das Ding des Jahres' passiert. Die Bestelleingänge sind um ein Vielfachesnach oben gegangen. Es war nicht so, dass es nur einen Peak amAusstrahlungsabend gab, der abgeflacht ist, sondern wir sind nach wie vor aufeinem konstant hohen Niveau geblieben. Das freut uns sehr." Das Ehepaar ausBayern erhielt seit der Ausstrahlung der Sendung über 100 Händleranfragen ausdem Lebensmittel-Einzelhandel und dutzende Anfragen von namenhaften Firmen.Im #DasDing-Finale kämpfen der Nachhälter (Christoph Kleber (35) und EdnaKleber-Belizário (32), Wasserburg am Inn, Bayern), der Einhandteller (MarieRuddek (25), Berlin), die Flexdüse (Felix Röwekämper (22), Ibbenbüren, NRW), derPaketsafe (Thomas (33) und Josef Singer (31), Geiselhöring, Bayern), Haltmal(Andreas Lintner (44), Terlan, Südtirol) und sechs komplett neue Erfindungen umden Sieg. Per Voting stimmt das Studiopublikum und das Expertenteam ab, welcheErfindung ihnen am besten gefällt und wer die 100.000 Euro Siegprämie gewinnt.Die Stimmen des Studiopublikums zählen dabei 60 Prozent. Das Expertenteam,bestehend aus Lena Gercke, Hans-Jürgen Moog, Lea-Sophie Cramer und JokoWinterscheidt macht 40 Prozent des Gesamtergebnisses aus. Mehr Infos zu denFinalisten und den sechs neuen Erfindungen auf der "Das Ding desJahres"-Presseseite.Beeindruckend innovativ! Wer siegt unter den fünf Jugenderfindern?Im großen Finale wird nicht nur der Gewinner der erwachsenen Erfinder gekürt,sondern auch, wer das Rennen bei den fünf Jugenderfindungen macht. Über dieErfindungen der jugendlichen Tüftler, die in diesem Jahr zum ersten Mal bei "DasDing des Jahres" teilnehmen konnten, stimmt allein das Studiopublikum ab. DieGewinner erwartet eine Ausbildungsförderung in Höhe von 5.000 Euro. DieseErfinder können sich Hoffnung auf den Sieg machen:- Bei der "Brötchenrutsche" von Linus (10), Philip (8) und David Baur(13) aus Baden-Württemberg handelt es sich um eineBrötchenübergabehilfe beim Bäcker, die Verpackungen sparen soll.- Die 15-Jährige Leonie Prillwitz aus Augsburg erfand mit dem"Mikrofaserfilter", einen Mikroplastikfilter für die Waschmaschine.- Der "AirBlown Suitcase" von Maria Merz (13) und Marie Weber (13)ist ein Koffer mit Luftpolsterung im Innenraum.- Der 15-Jährige Jan Heckel aus München hat den "Ortho-Load-Tracker"erfunden, eine Orthese mit Belastungsmessung via App.- Der "Energiefußboden" von Tim Zentgraff (18) und Kevin Dick (17)aus Niedersachsen kann beim Begehen Strom erzeugen.Erfinder und Produzent von "Das Ding des Jahres" ist Stefan Raab mitRaab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann.Mehr zur Show und Fotos gibt es auf der "Das Ding desJahres"-Presseseite.Weitere Infos und andere interessante Erfindungen unterwww.das-ding-des-jahres.de und außerdem im red button Portal vonProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.Das große Finale von "Das Ding des Jahres" - am Mittwoch, den 4. März2020, um 20:15 Uhr auf ProSieben