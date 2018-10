Was intelligente Investoren über Ausverkäufe an der Börse denken

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Dow Jones Industrial Average brach am Mittwoch um mehr als 800 Punkte ein, was ein Rückgang um 3,1 % und der schlimmste Rückgang an einem einzigen Tag seit Februar war. Dem Nasdaq ging es noch schlechter, wobei die Tech-Aktien am meisten verloren. Dies setzt einen mehrtägigen Einbruch fort, der dazu geführt hat, dass viele beliebte Aktien erheblich an Wert verloren haben.

Obwohl niemand gerne den Wertverlust seines Portfolios beobachtet, sind solche Situationen ein guter Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ein Ausverkauf wirklich ist: eine Gelegenheit, Aktien zu kaufen, solange der Kurs niedrig ist.

Wie man einen Einbruch an der Börse sehen sollte

Wenn dein Lieblingsgeschäft sich entscheiden sollte, alles um 10 % zu reduzieren, wie würdest du das bezeichnen? Du würdest es einen Abverkauf nennen, oder?

Ich habe oben geschrieben, dass Technologieaktien einige der am stärksten betroffenen Aktien sind. Das ist nicht allzu überraschend, da sich diese Aktien in den letzten Jahren als Gruppe bemerkenswert gut entwickelt haben. Sagen wir also, dass du darüber nachgedacht hattest, in einige spannende Technologieunternehmen zu investieren, aber wegen der hohen Aktienkurse gezögert hattest. Schau dir an, was in den letzten Tagen mit den FANG-Aktien passiert ist:

Unternehmen (Symbol) Aktueller Aktienkurs (Schlusskurs am Mittwoch) 1-Tages-Rückgang 5-Tages-Rückgang Amazon (WKN:906866) 1.755,25 USD (6,2 %) (9,5 %) Netflix (WKN:552484) 325,89 USD (8,4 %) (12,8 %) Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) 1.092,16 (GOOGL) USD (4,6 %) (8,6 %) Facebook (WKN:A1JWVX) 151,38 USD (4,1 %) (5,7 %)

Datenquelle: CNBC. Die Kennzahlen beziehen sich auf den Marktschluss am Mittwoch, den 10. Oktober.

Wenn ich sage, dass Rückgänge an der Börse Kaufgelegenheiten schaffen, spreche ich nur von hochwertigen Unternehmen, an deren Geschäft du langfristig glaubst. Verschiedene Investoren hatten im Laufe der Jahre unterschiedliche Ausdrücke für dieses Konzept, aber denke einfach daran, dass herabgesetzter Müll immer noch Müll ist.

Könnte die Börse noch weiter fallen?

Auf jeden Fall. Der Dow könnte morgen um weitere 600 Punkte fallen, oder er könnte auch um den gleichen Betrag steigen. Es gibt keine Möglichkeit, es mit Sicherheit zu wissen. Der Versuch, den Markt zu timen, ist aussichtslos.

Betrachte eine meiner Lieblingsaktien auf dem Markt, Square (WKN:A143D6), die noch vor ein paar Wochen ein Allzeithoch von mehr als 100 US-Dollar erreichte. Nach dem jüngsten Markteinbruch handelt Square für etwa 78 US-Dollar, während ich diesen Artikel schreibe. Ich könnte also überlegen, bald mehr Aktien von Square zu kaufen. (Hinweis: Ich kann Aktien, die ich erwähne, ein paar Tage lang nicht kaufen, wegen der Handelsbeschränkungen von The Motley Fool.)

Nehmen wir jedoch an, dass der Markt noch mehr fällt, und Square geht bis auf 60 US-Dollar runter. Würde ich es bereuen, mehr Aktien für 78 US-Dollar gekauft zu haben? Auf keinen Fall – ich würde wahrscheinlich noch mehr kaufen, weil ich denke, dass die Aktie in fünf, zehn oder zwanzig Jahren viel mehr wert sein wird.

Was ich damit sagen möchte, ist, dass man nicht versuchen sollte, den Markt zu timen. Eine Aktie, deren Geschäft du magst und die jetzt für weniger als das, was sie mal war, gehandelt wird, ist im Angebot. Nur weil der Kurs möglicherweise noch billiger werden könnte, ist kein Grund, die Tatsache zu ignorieren, dass die Aktie jetzt im Angebot ist.

Werde kein Opfer deiner Emotionen

Rückgänge wie dieser können beängstigend sein. Wie bereits erwähnt, mag es niemand, wenn der Wert seines Portfolios sinkt. Mein persönliches Portfolio schlug am Mittwoch den Gesamtmarkt (ich besitze wenige Tech-Aktien und viele defensive Aktien wie REITs), und trotzdem fiel mein Portfolio um mehrere tausend Dollar.

In diesem Fall ist der erste Impuls, schnell zu verkaufen, bevor der Wert noch weiter sinkt. Das ist jedoch das absolut Dümmste, was man tun kann, wenn der Markt einbricht. Es gibt einige gute Gründe, Aktien zu verkaufen, aber das ist sicherlich keiner davon. Es ist tatsächlich gut dokumentiert, dass der durchschnittliche Investor die Performance des Marktes deutlich unterschreitet und ein Hauptgrund dafür ist, dass er das Gegenteil von dem tut, was er tun sollte: er verkauft, wenn die Aktien fallen, und kauft, nachdem der Aktienkurs gestiegen ist.

Stelle es dir so vor: Wenn du bei Amazon einkaufen würdest und alles auf der Website plötzlich um 20 % reduziert wurde, würdest du in Panik geraten und deinen Computer ausschalten? Natürlich nicht. Warum würdest du dann das Gleiche tun, wenn Amazon (oder irgendeine andere) Aktie im Angebot ist?

Obwohl ein Börsensturz erschreckend sein kann, besonders wenn er einige Tage dauert, solltest du in solchen Zeiten einen Schritt zurückgehen und an das Kaufen von Aktien denken, die du schon lange beobachtet hast.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochterunternehmen, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey ist Führungskraft bei Alphabet und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon, Facebook, Netflix und Square. The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Short Januar 2019 $80 Calls auf Square.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel, CFP auf Englisch verfasst und am 11.10.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.