Was ich beim nächsten Einbruch mache

Der Aufschwung, den die Aktien in den letzten Monaten erlebt haben, hat die Nerven der Anleger nach dem Blutbad im März beruhigt. Heute werde ich jedoch erklären, warum ich es mir noch nicht bequem mache. Ich werde auch sagen, was ich tue, um mich auf eine (mögliche) Wiederholung des Marktcrashs vorzubereiten.

Das wird nicht halten

Kanzler Rishi Sunak wurde von vielen für die rasche Reaktion auf die durch die Pandemie verursachten Schäden gelobt, indem er die Urlaubsregelung einführte. Hypotheken-“Urlaub” hat den Menschen auch eine Atempause verschafft, um ihre Finanzen neu zu bewerten.

Es ist jedoch klar, dass es eine Grenze dafür gibt, wie lange dieses Arrangement fortgesetzt werden kann. Daher dürfte die Arbeitslosenquote bis zum Rest des Jahres 2020 deutlich ansteigen, wenn die Unternehmen die vollen Kosten der Pandemie auf sich zukommen sehen.

Es scheint eher realistisch als übermäßig negativ zu sein, zu sagen, dass einige Teile der Wirtschaft viel länger brauchen werden, um sich zu erholen, als andere. Einige werden vielleicht Schwierigkeiten haben, sich überhaupt zu erholen.

Zweite Welle?

Die allmähliche Aufhebung der Lockdown-Beschränkungen wurde von einigen begrüßt, von anderen kritisiert.

Unabhängig davon, wo man steht, der derzeitige Mangel an Impfstoffen bedeutet, dass zumindest die Chance besteht, dass Länder von einer zweiten Welle des Virus betroffen sein könnten. Wir wissen nur nicht, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist.

Selbst wenn es keine große zweite Welle geben sollte, fällt es mir schwer zu glauben, dass die Wirtschaft schnell wieder hochfahren wird. Ja, es könnte zu einem anfänglichen Anstieg kommen, aber eine drohende Rezession und soziale Distanzierungsbeschränkungen machen es wahrscheinlich, dass sich die Verbraucherausgaben nicht wieder normalisieren werden. Die durch das Coronavirus zugefügten psychischen Wunden werden nicht über Nacht heilen.

Trübe Gewinnaussichten

Die Aktien mögen sich von dem Marktcrash im März erholt haben, aber viele Unternehmen sind immer noch nicht in der Lage, irgendeine Art von Gewinnprognose für den Rest des Jahres 2020 abzugeben.

Dies macht die Bewertung eines Unternehmens etwas heikel. Wir wissen, zu welchem Preis Aktien gehandelt werden, aber wir wissen nicht, wie fair diese Preise sind. Das hindert Analysten natürlich nicht daran, zu spekulieren.

Die Frage, die es zu stellen gilt, ist, ob es wahrscheinlich ist, dass die Schätzungen eintreffen werden. Wenn sich die aktuellen Prognosen als zu optimistisch erweisen (selbst nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Virus), musst du damit rechnen, dass die Aktienkurse noch weitere Kapriolen machen werden.

Der zweite Marktabsturz

Auch wenn das alles sehr negativ klingt, dürfen wir nicht verzweifeln! Es gibt Dinge, die wir jetzt tun können, um uns auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass die Märkte wieder fallen könnten.

Dazu gehört vor allem zu überprüfen, ob unsere Investitionen auch noch ihren Zweck erfüllen können. Holdinggesellschaften mit gesunden Bilanzen sind meiner Meinung nach wichtiger denn je, und alle Aktien, die ich besitze und verschuldet sind, werden heutzutage besonders genau geprüft.

Zweitens habe ich mir eine ordentliche Cash-Position aufgebaut, um bei großen Einbrüchen bei begehrten Qualitätsaktien Kapital daraus zu schlagen. Eines der schlimmsten Dinge beim Investieren ist nicht, dass die Märkte fallen, sondern dass es kein trockenes Pulver gibt, das man sich zunutze machen kann, wenn sie fallen!

Dennoch sollte man vermeiden, zu viel Bargeld zu lange zu halten. Aus diesem Grund – drittens – kaufe ich weiterhin Aktien, bei denen meiner Meinung nach ein Teil dieses Risikos bereits eingepreist ist oder bei denen die langfristigen Aussichten für ein Unternehmen oder einen Sektor weiterhin gut sind.

Schließlich schränke ich meinen Nachrichtenkonsum ein. Etwas Abstand zu halten, zumindest während der Handelszeiten, sollte dazu beitragen, emotionale Käufe oder Verkäufe zu vermeiden.

The post Was ich beim nächsten Einbruch mache appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Paul Suimmers auf Englisch verfasst und am 25.03.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020