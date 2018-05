Was hinter der Einkaufstour von Alphabet steckt

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) meldete Ende April sein Ergebnis für das erste Quartal und übertraf damit die Erwartungen deutlich. Der Umsatz wuchs um 26 %, was eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal bedeutet, während das operative Ergebnis nur um 7 % gegenüber dem Vorjahr zunahm. Dieser Druck auf die Margen macht den Anlegern Sorgen.

Wenn du ein Alphabet-Aktionär bist oder über den Kauf nachdenkst, musst du diesen Kostenanstieg verstehen – wenn er durch Investitionen begründet ist, die in Zukunft hohe Renditen bringen, wäre das ein Grund zum Kauf. Wenn die steigenden Kosten jedoch nicht mehr so viel Wachstum bringen wie in der Vergangenheit, sind sie ein Grund zur Vorsicht. Lass uns herausfinden, wie die Führungskräfte von Alphabet ihre Investitionsgelder verteilen.

TAC-Ausgaben

Die Kosten, auf die die meisten Analysten fixiert sind, sind die Traffic-Akquisitionskosten von Alphabet, auch TAC genannt. Laut Jahresbericht von Alphabet gehen TAC-Zahlungen an eine Vielzahl von externen Parteien, darunter „Browser-Anbieter, Mobilfunkanbieter, Erstausrüster und Software-Entwickler“, um Google Search und AdWords auf ihren Plattformen zu nutzen. Das ist wichtig, weil Alphabet trotz aller Unternehmungen, an denen es beteiligt ist, immer noch den größten Teil seines Umsatzes mit Werbung erzielt.

Immer mehr von Alphabets Suchanfragen kommen über das Handy, das höhere TAC-Kosten verursacht als der Desktop, was zu einem Anstieg der TAC um 36 % auf fast 6,3 Mrd. US-Dollar führt, was 24 % des Umsatzes im letzten Quartal ausmacht (gegenüber 22 % im letzten Jahr). Einige glauben, dass die steigenden Kosten das Ergebnis einer neuen Vereinbarung mit Apple sind, die Suchmaschine für den mobilen Browser Safari zu bleiben.

Das könnte besorgniserregend sein, da die Grundkosten von Alphabet anscheinend steigen. CFO Ruth Porat erklärte jedoch, dass sich das TAC-Wachstum ab dem laufenden Quartal verlangsamen sollte, sodass dieses Quartal tatsächlich ein „Spitzen-TAC-Wachstum“ aufweisen könnte. Das wäre ein gutes Zeichen, aber wir werden erst im nächsten Quartal erfahren, ob es wirklich so ist.

Hardware

Natürlich würde das TAC-Problem abgemildert, wenn die Verbraucher von Alphabet hergestellte Geräte nutzen würden. Ein weiterer wichtiger Kostentreiber ist die Entwicklung von Hardware – einschließlich Pixel-Telefonen und dem intelligenten Lautsprecher von Google Home hat Alphabet im vergangenen September rund 2.000 Ingenieure vom Smartphone-Hersteller HTC übernommen. Früher wurden Pixel-Telefone von Google entworfen und von HTC hergestellt, aber jetzt nimmt Google mehr von diesen Möglichkeiten selbst in Anspruch.

Google ist noch am Anfang als Hardware-Unternehmen, und CEO Sundar Pichai sagte: „Je länger Sie über Silizium nachdenken, desto mehr Vorteile finden Sie.“ Um dorthin zu gelangen, müssen natürlich Investitionen in F&E, Vertrieb und Marketing getätigt werden.

Die große Cloud

Alphabet stützt sich nicht nur auf sein Kerngeschäft, sondern klinkt sich auch in die explodierende Welt des Cloud-Computing ein. Der Aufbau von Cloud-Infrastruktur-Services ist extrem teuer, da nur eine Handvoll Unternehmen über die finanziellen Ressourcen und das technische Know-how verfügen, um im Wettbewerb zu bestehen. Alphabet ist eines dieser Unternehmen und investiert wild, um zu den etablierten Marktführern aufzuschließen. Dazu gehört nicht nur der weltweite Aufbau von Rechenzentren, sondern auch die Verlegung riesiger Unterwasserkabel für deren Verbindung.

Aus diesem Grund machten die Cloud-bedingten Kosten (wie z. B. Abschreibungen von Rechenzentren) laut Management den größten Teil der Nicht-TAC-Kosten aus. Rechenzentren in Tennessee und Alabama trieben die Kosten in diesem Quartal nach oben, wobei auch an 20 verschiedenen Standorten auf vier Kontinenten gebaut wurde. Die Investitionen des Unternehmens explodierten von 2,5 Mrd. US-Dollar vor einem Jahr auf 7,3 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal. Während 2,4 Mrd. US-Dollar in den Kauf des Bürogebäudes Chelsea Market in New York flossen, verdoppelten sich die Investitionen darüber hinaus fast.

Inhalt

Schließlich baut Alphabet seinen YouTube-Videoservice aus, indem es in eigene Inhalte investiert, sowohl für werbefinanzierte Eigenproduktionen als auch für sein YouTube-Red-Abonnement. Das kann recht teuer werden, aber auch hier ist Alphabet eines der wenigen Unternehmen, das über die Ressourcen verfügt, um in der Streaming-Videowelt mitzumischen.

Es wäre nachlässig, dies nicht zu tun, da im Grunde jeder andere Tech-Riese in der einen oder anderen Form in eigene Original-Videoinhalte investieren möchte. Als führendes Unternehmen bei nutzergenerierten Videos mit YouTube kann es sich Alphabet nicht leisten, sich aus dem Streaming-Rennen herauszuhalten.

Außergewöhnliche Möglichkeiten

Finanzvorstand Ruth Porat: „Wir halten die vor uns liegende Chance für außergewöhnlich.“ Tatsächlich ist die Chance unwiderstehlich, eines von nur einer Handvoll Unternehmen zu sein, die im Bereich Cloud-Computing, intelligente Lautsprecher und Streaming-Video mitspielen können, und mit über 100 Mrd. US-Dollar an liquiden Mitteln, die Alphabet ausgeben kann, ist das Unternehmen auf dem Vormarsch.

Obwohl die Investoren es nie gerne sehen, wenn die Margen schrumpfen und die Investitionen steigen, sollten langfristige Investoren das Unternehmen dabei unterstützen, weil es sich nicht auf seinen Lorbeeren auszuruht.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Billy Duberstein auf Englisch verfasst und am 13.05.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien) und Apple. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple.