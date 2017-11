Was hilft gegen Hass im Netz? / Kontroverse Diskussion über Gegenstrategien auf den 15. Augsburger Mediengesprächen

München (ots) - Auf einmal las der Gründer einerWillkommensinitiative für Flüchtlinge seine eigene Todesanzeige aufFacebook. Eine ziemlich makabre Form von "Hass im Netz", dieBuchautorin Ingrid Brodnig als Beispiel in ihrer Keynote auf den 15.Augsburger Mediengesprächen schilderte. Es zeigt, welche Aggressionensich bei gesellschaftlichen Streitthemen entladen können.Medienexperten, Politiker, Kriminologen, Lehrer und Betroffenediskutierten gestern auf Einladung der Augsburger Medien, der StadtAugsburg und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien über dieFrage, was wir gegen Beleidigungen und Hetze im Netz tun können."Hass im Netz" könne uns alle treffen, betonte BLM-PräsidentSiegfried Schneider zum Auftakt. Ob Hatespeach oder Cybermobbing:"Beides sind Formen digitaler Gewalt im Netz", die schon längst dasStadium des rauen Umgangstones verlassen hätten. Die Adressaten derHassbotschaften sähen sich an den "digitalen Pranger" gestellt. DerUnterschied zum Mittelalter: "Die Betroffenen wissen häufig garnicht, warum sie beschimpft oder bloßgestellt werden und wer diestut." Die Anonymität des Netzes erhöhe die Aggressionsbereitschaft,bekräftigte auch Eva Weber, Bürgermeisterin der Stadt Augsburg. MitWebers Frage "Wird Gewalt salonfähig?" setzte sich Brodnig in ihremEinführungsvortrag auseinander. Sie sieht vor allem drei Gründe fürdie Härte im Netz: Unsichtbarkeit, fehlende Konsequenzen und dieBelohnung von Rüpeln.Die Grenze der Meinungsfreiheit ist laut Brodnig schnellüberschritten: "Meinungsfreiheit umfasst nicht das Recht, jederzeitund überall andere Menschen zu belästigen." Als Gegenstrategienempfiehlt sie dem Staat die konsequente Anwendung von Gesetzen undjedem Einzelnen das Zeigen von Zivilcourage.Hilft es auch, einfach den Laptop zuzumachen? So hatteJournalistin Ronja von Rönne auf ihren ersten Shitstorm reagiert. Sieversuchte, die Hetzattacken nicht so persönlich zu nehmen, sondernals Projektionsfläche für Frustrationen zu sehen. Das Abreagieren vonFrustrationen und Mobbing unter Jugendlichen und Erwachsenen gab esschon immer, darüber war sich das Podium in Augsburg einig.Allerdings hätten die menschenverachtenden Kommentare aufInternetplattformen wie YouTube und sozialen Netzwerken aufgrund derhohen Reichweite eine andere Wirkung, gab Stefan Glaser vonjugendschutz.net zu bedenken. Insbesondere im politischen Extremismuswerde Hass als ideologische Strategie eingesetzt, berichtete Glaser,der auch Vorstandsmitglied im "network against cyberhate" ist. Vorallem Kinder und Jugendliche müssten deshalb lernen, dieses Phänomeneinzuordnen. Glaser forderte die Übernahme von mehr Verantwortungdurch die Plattformen, Prävention durch Medienkompetenzvermittlungund mehr Solidarität mit Betroffenen.Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) gibt es seit 1.Oktober 2017 härtere gesetzliche Normen gegen Hass im Netz. Auch wennder Druck auf die Plattformbetreiber dadurch erhöht werde, habe dasNetzDG Schwachstellen, meinten die meisten Podiumsteilnehmer. DasGesetz sei mit "heißer Nadel gestrickt" und müsse nachgebessertwerden, kritisierte Franz Josef Pschierer, Staatssekretär imBayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien. Die starrenLöschfristen seien nicht praktikabel. Fragwürdig sei auch dieVerantwortung der Internetunternehmen selbst für das Löschen vonInhalten. Außerdem helfe nationale Gesetzgebung als Mittel gegenHassbotschaften im globalen World Wide Web nur begrenzt. "Allein mitneuen Gesetzen kommen wir nicht weiter", sagte Pschierer, der füreine stärkere Sensibilisierung der jungen User für den Umgang mitHass im Netz plädierte.Mehr gesetzliche Normierung forderte dagegen CyberkriminologeThomas-Gabriel Rüdiger vom Institut für Polizeiwissenschaft. Wirhätten es als Gesellschaft bis heute nicht verstanden, uns imdigitalen Raum an Regeln und Gesetze zu halten, sagte Rüdiger. AmRechtsstaat im Internet herrsche kein Interesse, viel zu wenige Fällewürden bisher angezeigt. Auf die Frage von Moderatorin Sandra Rieß,ob die Gefahr bestehe, dass sich Hass im Netz auch auf die analogeWelt überträgt, antwortete Rüdiger. "Wenn du im Netz das Gefühl hast,dass du machen kannst, was du willst, entwickelt sich einEnthemmungsprozess." Seine Frage ans Podium: Wollen wir eigentlich,dass die Hater ihre Meinung ändern oder wollen wir, dass Kinder undJugendliche nicht mehr damit konfrontiert werden?Gerade die jungen Menschen bräuchten Unterstützung mit Blick aufdas lange nicht ernst genommene Problem Cybermobbing, so dieErfahrung von Gertrud Nigg-Klee, 1. Vorsitzende des BayerischenLehrer- und Lehrerinnenverbandes im Bezirk Schwaben. Die verbindlicheVermittlung von Medienkompetenz in der Schule könne helfen, vielwichtiger aber sei noch die Stärkung der Sozialkompetenz der Kinderdurch die Schulsozialarbeit. Wie wichtig - gepaart mitSozialkompetenz - das Durchschauen der Mechanismen in der digitalenWelt ist, betonte Ronja von Rönne: "In einer Welt, in der allesbewertet wird, muss man erstmal checken, dass man Menschen z.B. nichtin drei Kategorien steckt und danach bewertet."Mehr Informationen und Fotos im Internet unterhttps://medienpuls-bayern.de/event/augsburger-mediengesprache-7Kontakt:Bettina PregelStellv. PressesprecherinTel.: (089) 63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell