Was heute wichtig werden könnte!

Die neue Handelswoche könnte eher gemächlich beginnen. So stehen in der Euro-Zone heute keine besonders wichtigen Daten an. Mäßig interessant werden könnte der neue Monatsbericht der Bundesbank, der in diesen Monaten veröffentlicht werden soll. Interessanter könnte da der Blick über den großen Teich sein:

Wird bereits die nächste Zinserhöhung der Fed eingepreist?

Denn heute werden in den USA neue, kurz laufende Anleihen versteigert. Bei der letzten Auktion war bereits die – inzwischen erfolgte – Erhöhung der US-Leitzinsen um 25 Basispunkte eingepreist worden. Entsprechend interessant ist nun, ob die Auktion der neuen Papiere auf dem Niveau der Renditen vom vorigen Mal erfolgt.

Oder wird nun begonnen, die nächste Leitzins-Erhöhung einzupreisen? Dann sollten die Renditen höher liegen. Um die neuen Zahlen einordnen zu können: Bei der letzten Auktion der 3-monatigen T-Bills lag die Rendite bei 0,78%, bei den Papieren mit 6 Monaten Laufzeit waren es 0,91% Rendite.

