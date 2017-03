Was heute wichtig sein könnte

In den USA stehen heute einige durchaus wichtige volkswirtschaftliche Daten an, die an der Wall Street große Beachtung finden könnten. Auch Devisen-Trader sollten das im Blick behalten. Konkret: Gegen 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gab es neue Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen.



Konsumieren glückliche Verbraucher mehr als unglückliche?

Da die US-Volkswirtschaft sehr stark vom privaten Konsum abhängt, ist es naturgemäß notwendig, dass diese Verbraucher(innen) „in Stimmung“ bleiben und einkaufen. Wenn sie das nicht tun, dann droht eine Stagnation – wie wir es im Fall von Japan inzwischen jahrzehntelang gesehen haben.

Das Verbrauchervertrauen wird hier gemessen in Form eines vom Conference Board ermittelten Index – die Erwartungen liegen bei 113,8 Punkten. Hierbei gilt: Je höher der Wert, desto zuversichtlicher das Verbrauchervertrauen. Außerdem wurde gegen 15:00 Uhr der Shiller-Preisindex für Hauspreise veröffentlicht.

