Was hat Warren Buffett gekauft?

Das Unternehmen von Warren Buffett, Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2), hat gerade seinen 13F-Bericht veröffentlicht. Dies ist ein Bericht über die Investitionen eines Unternehmens zum Ende des letzten Quartals. Ich finde, er kann auch einen Einblick geben, wie jemand über Aktien, Märkte und Investitionen denkt. Was hat Warren Buffett also gekauft? Und was sagt mir das über seine Ansichten zum Investieren?

Zwischen Oktober und Dezember 2021 stockte Berkshire Hathaway seine Investitionen in den Ölkonzern Chevron, den Hartbodenhändler Floor & Decor Holdings, das hochwertige Einrichtungsunternehmen RH und das Medienkonglomerat Liberty Sirius XM auf. Außerdem wurden neue Investitionen in den Computerspielentwickler Activision Blizzard, die brasilianische Bank Nu Holdings und das Medienkonglomerat Liberty Media Formula One getätigt.

Ich halte einige von ihnen für bedeutender als andere. Die Investition von Berkshire in Nu Holdings war schon vorher bekannt, daher ist es keine Überraschung, dass sie jetzt nach dem Börsengang des Unternehmens auf Berkshires 13F erscheint. Ich glaube auch nicht, dass die Investition des Unternehmens in Liberty Sirius XM besonders bedeutend ist, da sie praktisch eine Position in Sirius XM Holdings ersetzt. Ich halte die Investitionen in Chevron und Activision Blizzard für die wichtigsten.

Chevron

Warren Buffett hat Berkshires Investitionen in Chevron um 33 % aufgestockt. Damit ist der Ölkonzern die neuntgrößte Position von Berkshire. Ich denke, das ist wichtig, weil der Aktienkurs von Chevron Ende 2021 gut gelaufen ist. Dennoch hielt Buffett die Aktie von Chevron weiterhin für einen Kauf, auch wenn der Kurs stieg. Das ist für mich sehr interessant. Ich denke, das zeigt, dass Buffett die langfristige Zukunft von Öl und Gas eindeutig optimistisch einschätzt.

Für mich war es interessant zu beobachten, wie Buffett die Beteiligung von Berkshire an Chevron aufbaute. Buffett begann Ende 2020 mit dem Kauf von Chevron-Aktien (zusammen mit Aktien von Verizon). Damals bat er um die Erlaubnis, die Beteiligung von Berkshire an dem Unternehmen geheim zu halten, um keine Aufmerksamkeit auf die Investition zu lenken. Ich denke, das zeigt, dass Buffett Chevron als eine der wichtigeren Investitionen im Portfolio von Berkshire Hathaway ansieht.

Activision Blizzard

Interessant finde ich auch Berkshires Investition in den Spieleentwickler Activision Blizzard. Im Gegensatz zu Chevron glaube ich nicht, dass Buffett die Investition in Activision persönlich getätigt hat. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Investition von Todd Combs, einem der Kapitalverteiler bei Berkshire, mit Buffetts Unterstützung getätigt wurde. Ich glaube daher nicht, dass die Investition in Activision viel über Buffetts Denkweise aussagt.

Der Grund, warum ich die Investition in Activision Blizzard für interessant halte, ist, dass sie getätigt wurde, bevor die Übernahme von Activision durch Microsoft im Januar bekannt gegeben wurde. Auch wenn ich bezweifle, dass die mögliche Übernahme des Unternehmens durch Microsoft Teil der Investitionsthese von Berkshire war, halte ich es für wahrscheinlich, dass Berkshire von dem daraus resultierenden Anstieg erheblich profitiert hat.

Fazit

Berkshires 13F sagt mir eine Menge darüber, was das Unternehmen gekauft hat. Was mir aber am meisten auffällt, ist, dass Warren Buffett bei seinen Investitionen immer noch sehr wählerisch ist. Mit rund 160 Mrd. US-Dollar an Barmitteln hat Buffett beschlossen, den größten Teil davon an der Seitenlinie zu halten. Für mich ist das ein klares Zeichen dafür, dass Buffett derzeit keine großen Chancen an der Börse sieht. Das macht die Investitionen, die er Ende letzten Jahres getätigt hat, umso bedeutender.

Der Artikel Was hat Warren Buffett gekauft? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Stephen Wright auf Englisch verfasst und am 15.02.2022 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool UK hat Microsoft empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die der Autorin und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

