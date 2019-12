Unterföhring (ots) - Welches Mädchen faszinierte Viviane Geppert 2019? WelcherAbschied berührte Christoph "Icke" Dommisch? Welche Show beflügelte BülentCeylan und ging Daniel Aminati buchstäblich unter die Haut? Welche Frauen habenKlaas Heufer-Umlauf in diesem Jahr zutiefst beeindruckt? Zum ersten Malpräsentieren die ProSieben-Allstars in "We Love 2019" ihre ganz persönlichenHighlights der vergangenen zwölf Monate und die Geschichten, die ihnen besondersin Erinnerung bleiben werden - am Dienstag, 17. Dezember 2019, um 20:15 Uhr.Die ProSieben-Allstars: Klaas Heufer-Umlauf, Annemarie Carpendale, StevenGätjen, Viviane Geppert, Christoph "Icke" Dommisch, Bülent Ceylan, DanielAminati, Rebecca Mir, Thore Schölermann, Sido und Christian Düren"We Love 2019 - Die 50 unglaublichsten Momente des Jahres", Dienstag, 17.Dezember 2019, 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsSimon WalterTel. +49 89 9507-1125Simon.Walter@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4464078OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell