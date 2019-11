Was hat Fini denn bloß?< / Das neue Kinderbuch zum Vorlesen, Verschenken und Mut machen

München (ots) - Fini der Fuchs und seine Freunde stehen im Mittelpunkt des neuenKinderbuchs >Was hat Fini denn bloß?< das nun als Gratis E-Book von derMcDonald's Kinderhilfe Stiftung veröffentlicht wurde. Eine Geschichte überZusammenhalt, Nähe und die Kraft der Freundschaft.Gerade in schweren Zeiten ist die Nähe der Liebsten besonders wichtig. Daserfährt auch Fini der Fuchs, der Protagonist des neuen Kinderbuches >Was hatFini denn bloß?<. Der Plot: Der kleine Fuchs freut sich schon auf die erstegroße Schneeballschlacht als er plötzlich krank wird und zum weit entfernten Dr.Igel gebracht werden muss. Es beginnt ein Abenteuer, dass er nur zusammen mitseinen Freunden meistern kann, die bei ihm sind, wenn Fini sie am meistenbraucht.Die Mutmachgeschichte steht nun als kostenloses E-Book zum Download zurVerfügung. Herausgeber des Buches ist die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, diedank vieler Unterstützer und Spender seit über 30 Jahren dafür Sorge tragenkann, dass kleine Patienten mit Ihren Familien zusammenbleiben können. Und soist das Büchlein ein Sinnbild für die Kinderhilfe: für helfende Hände, Schulternzum Anlehnen, Nähe der Familie, für einen Rückzugsort vom Krankenhaus und fürdie vielen Menschen, die das Schicksal der Familien begleiten.>Mit dem Buch >Was hat Fini denn bloß?< erzählen wir die Geschichte unsereStiftung auf kindgerechte Art und Weise<, sagt Adrian Köstler, Vorstand derMcDonald's Kinderhilfe. >So können wir nicht nur ein Vorlesevergnügen für dieWeihnachtszeit verschenken, sondern gleichzeitig auch neue Unterstützer fürunsere Arbeit gewinnen. Denn Finis haben wir viele in unsern Ronald McDonaldHäusern und Oasen und wir möchten auch weiterhin an ihrer Seite stehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Nähe der Eltern für schwerkranke Kinder ist<, sagt Nova Meierhenrich, Schirmherrin der McDonald'sKinderhilfe. >Deswegen kann ich diese wundervolle Vorlese-Geschichte Eltern vonHerzen empfehlen.