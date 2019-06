Was hat die Arbeit im McDonald's Restaurant mit eSport gemeinsam? / Jede Menge, wie McDonald's Deutschland in seinem neuen Arbeitgeber-Imagespot zeigt

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) - McDonald's Deutschland nutzt seine strategischePartnerschaft mit der ESL für sein Employer Branding und zeigt einenungewöhnlichen Spot im Gaming-UmfeldErst Anfang des Jahres hat McDonald's Deutschland seinePartnerschaft mit der ESL (Electronic Sports League), dem größtenVeranstalter in der deutschen eSport-Branche verlängert. Nun nutztdas Unternehmen diese strategische Partnerschaft auch für EmployerBranding und setzt dabei neue Akzente. In einem eigens für denESL-Stream kreierten Spot zeigt McDonald's wie vielfältig der Job imRestaurant ist.In Analogien zur Gaming-Welt greift der Clip dabei verschiedeneSituationen auf, die alltäglich sind im Leben einesRestaurantmitarbeiters. Damit wird die fiktive Welt vonComputerspielen filmisch mit der realen Welt verknüpft. Die Botschaftdes Films zeigt, was für beide Welten gilt: Nur wenn dieunterschiedlichsten Fähigkeiten in einem Team zusammengebrachtwerden, lässt sich ein gutes Ergebnis erzielen.«Gaming und die Arbeit in unseren Restaurants haben eine wichtigeParallele: Teamarbeit ist der entscheidende Faktor für Erfolg! DiePlatzierung einer für uns so wichtigen Arbeitgeberbotschaft in diesemUmfeld ist bisher einzigartig. Wir setzen darauf, hiermit denArbeitgeber McDonald's auch in der eSport- und Gaming-affinenZielgruppe bestmöglich zu platzieren», so Philipp Wachholz,Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland.Das Video wurde für die Ausstrahlung als Instream Commercial imRahmen der ESL-Sommermeisterschaft produziert und eine Adaption auchauf den Social Media Kanälen von McDonald's Deutschland eingesetzt.Konzipiert wurde der Clip von der Kommunikationsagentur CastenowGmbH, produziert von der Filmproduktion salt & pictures, Jung vonMatt/SPORTS stand beratend zur Seite.Das Video auf YouTube: https://youtu.be/n5YvU4TlhbcPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell