Was haben ein Fußballclub, ein Zoo und die Stadtwerke gemeinsam? Antwort: Sie engagieren sich mit über 1.000 Unternehmen in Energieeffizienz-Netzwerken

Berlin (ots) - Mit dem 100.sten InitiativeEnergieeffizienz-Netzwerk verdoppeln Bundesregierung undWirtschaftsorganisationen innerhalb von neun Monaten die Zahl derWissensplattformen. Ziel der Initiative ist es, bis zum Jahr 2020rund 500 neue Energieeffizienz-Netzwerke mit Industrie, Handwerk,Handel, Gewerbe und Energiewirtschaft zu etablieren. Insgesamtbeteiligen sich seit Start im Dezember 2014 bereits mehr als 1.000Unternehmen an der Initiative im Rahmen des Nationalen AktionsplansEnergieeffizienz (NAPE). Das 100. Netzwerk, in Trägerschaft derStadtwerke Bochum, vereint seit dem 7. Dezember denBundesligazweitligisten Vfl Bochum, den Tierpark Bochum und achtweitere Unternehmen und Einrichtungen aus der Region an einem Tisch."Die Zahl von 100 Netzwerken ist ein Beleg dafür, dass dieEnergieeffizienz-Netzwerke in der Breite der deutschen Wirtschaftangekommen sind. Dies ist ein guter Schritt für die Initiative, dieeine der wichtigsten Maßnahmen des Nationalen AktionsplanEnergieeffizienz ist. Nun gilt es aber auch, diese Dynamik in diekommenden Jahre mitzunehmen", so Sigmar Gabriel, Bundesminister fürWirtschaft und Energie.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: "Die Initiative nimmtgut Fahrt auf. Diese über 1.000 Unternehmen zeigen, dass Klimaschutzund Energieeffizienz besser gemeinsam umsetzbar sind. Statt imlangsamen Alleingang nutzen die Firmen ihre regionalen oderbranchenspezifischen Effizienz-Thinktanks. Das zahlt sich aus: Fürdie Firmen und das NAPE-Ziel, bis Ende 2020 bis zu 5 Millionen TonnenTreibhausgasemissionen zu sparen."Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- undHandelskammertags (DIHK) und Mitinitiator der InitiativeEnergieeffizienz-Netzwerke bekräftigt, dass sich Unternehmen fürEnergieeffizienz engagieren, obwohl die Preise für Öl und Gas in denletzten zwei Jahren vergleichsweise günstig waren. "Das ist einwichtiger Beitrag zur langfristigen Sicherstellung ihrerWettbewerbsfähigkeit. Der Erfahrungsaustausch in Effizienz-Netzwerkenbietet Unternehmen die Möglichkeit, individuelle Lösungen zuentwickeln und umzusetzen."Lokale Energieeffizienz-NetzwerkeEin Energieeffizienz-Netzwerk ist ein Zusammenschluss mehrererUnternehmen einer Region oder Branche, die zusammenarbeiten, um ihrenEnergieverbrauch zu reduzieren. Auch unternehmensinterne Netzwerkeaus mehreren Produktionsstandorten oder Filialen sind möglich.Zentrale Elemente der Netzwerke sind ein moderierter Austauschzwischen den Teilnehmern sowie die Festlegung eines gemeinsamen,unverbindlichen Einsparziels. So gewinnen die Unternehmen Know-how,mit dem sie ihre Energieeffizienz steigern können. Zudem setzen sichUnternehmen in Netzwerken gemeinsame Energieeffizienzziele basierendauf zuvor ermittelten Einsparpotenzialen. Wie groß die Bandbreite anUnternehmen ist, die sich an einem Netzwerk beteiligen können, zeigtzum Beispiel der "Klimapakt Münchner Wirtschaft". In diesem ebenfallsneuen Netzwerk arbeiten globale Unternehmen wie Siemens, BMW, MAN,die Deutsche Telekom, Osram und Allianz gemeinsam an der Verbesserungihrer Energieeffizienz.Über die Initiative Energieeffizienz-NetzwerkeDie Initiative Energieeffizienz-Netzwerke ist Teil des NationalenAktionsplans Energieeffizienz (NAPE). Initiatoren sind dieBundesregierung sowie 21 Verbände und Organisationen der Wirtschaft.Die Energieeffizienznetzwerke tragen zum Erreichen der energie- undklimapolitischen Ziele der Bundesregierung bei. Ziel der Initiativeist es, bis Ende 2020 insgesamt rund 500 Netzwerke in Deutschlandentstehen zu lassen. Dadurch sollen bis zu 5 Millionen TonnenTreibhausgasemissionen vermieden werden. Die Geschäftsstelle derInitiative wird von der Deutschen Energie-Agentur (dena) geleitet.Die Initiative unterstützt Unternehmen dabei, sichbranchenübergreifend, branchenintern oder unternehmensintern inNetzwerken zum Thema Energieeffizienz auszutauschen und dabeieigenverantwortlich Einsparziele festzulegen.Weitere Informationen und eine interaktive Deutschlandkarte derNetzwerke finden Sie unter www.effizienznetzwerke.org