Was haben Beyond Meat & Roku gemeinsam? Richtig explosive Chancen!

Besitzen die Aktien von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und Roku (WKN: A2DW4X) irgendwelche Gemeinsamkeiten? Na ja, operativ eigentlich nicht. Bei der einen Aktie geht es um vegane Alternativprodukte, die potenziell einen größeren Markt erobern könnten. Bei der anderen hingegen um ein Streaming-Betriebssystem. Wenn du nicht gerade mit einem veganen Burger einen TV-Abend starten willst, könnten die operativen Gemeinsamkeiten begrenzt sein.

Wobei beide Aktien eine intakte Wachstumsgeschichte verbriefen. Und noch etwas könnte ein Grund sein, weshalb man diese Aktien miteinander vergleichen kann. Beyond Meat und Roku könnten nämlich langfristig eine explosive Chance besitzen.

Beyond Meat: Was für ein Deal mit PepsiCo!

Die Aktie von Beyond Meat hat zuletzt mächtig zulegen können. Der Auslöser ist so weit hinlänglich bekannt: Das US-Unternehmen konnte einen Premium-Deal mit PepsiCo einfädeln. Dabei werden in Zukunft neue Produkte entwickelt, die beide Premium-Partner zu neuem Wachstum führen könnten. Das ist definitiv spannend.

Insbesondere für Beyond Meat ist dieser neue Sachverhalt besonders aussichtsreich. Beyond Meat kam im letzten Quartal lediglich auf einen Umsatz von ca. 94 Mio. US-Dollar. Wenn diese Partnerschaft mittel- bis langfristig erfolgreich wird, könnte hier ein solides bis explosives Wachstumspotenzial lauern.

Allerdings ist es noch mehr: Beyond Meat zeigt damit außerdem, dass die eigenen Produkte und Lösungen als innovativ gelten. Sowie als attraktiv für andere Konzerne und selbst US-Größen wie PepsiCo, um mit den eigenen Lösungen zu kooperieren. Daher glaube ich: Ja, die Beyond-Meat-Aktie könnte gerade jetzt ein gigantisches Potenzial besitzen. Das ist ein erstes Zwischenfazit, das wir derzeit ziehen können.

Roku: Mit eigenen Inhalten zu mehr Wachstum …?

Eine zweite spannende Wachstumsgeschichte, die außerdem noch vor einem gigantischen Potenzial im Streaming-Markt stehen könnte, ist zudem die Roku-Aktie. Vielleicht zunächst zur Ausgangslage: Mit derzeit rund 51,2 Mio. aktiver Accounts existiert hier noch immer ein solides Potenzial, um organisch weiterzuwachsen. Ja, alleine in den USA.

Mittel- bis langfristig dürfte jedoch auch die Expansion konsequent wichtiger werden. Glücklicherweise hat Roku auch hierfür eine spannende Lösung, oder einen neuen Weg gefunden: Eigene, exklusive Inhalte. Mit der Übernahme der Inhalte von Quibi könnte dem Management ein Coup gelungen sein. Eigene Inhalte könnten einen wertvollen Wettbewerbsvorteil darstellen.

Möglicherweise wird damit die internationale Neuausrichtung glücken. Roku könnte damit auch in anderen Märkten Fuß fassen. Inhalte sind schließlich entscheidend für den Erfolg einer Streaming-Wachstumsgeschichte. Möglicherweise gilt das jetzt auch für die Betriebssysteme, die außerdem zukünftig auch als Suchmaschine fungieren können.

Beyond Meat & Roku: Explosives Wachstum?

Keine Frage: Die Aktien von Beyond Meat und Roku besitzen natürlich auch ihre Risiken. Allerdings sollten Foolishe Investoren auch die Chancen würdigen. Eine ist möglicherweise ein explosives Wachstum. Die Ausgangslage ist jedenfalls vielversprechend.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat und Roku.

