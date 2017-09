"Was gucken Sie denn so?": das neue rbb Fernsehen auf der IFA 2017

Berlin (ots) - Exklusive Einblicke ins neue Programm, dazutechnische Innovationen und erstklassige Konzerte im IFA-Sommergarten- das präsentiert der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) auf derInternationalen Funkausstellung 2017. Gemeinsam mit anderenMitgliedern der ARD-Familie ist der rbb in der ARD-Halle 2.2 zufinden. Hier erhalten IFA-Besucher neben Informationen zum Programmund neuester Empfangstechnik auch abwechslungsreiche Bühnenprogrammemit Talk, Musikacts sowie Stars aus Funk und Fernsehen. Der rbbbetreut federführend den Auftritt der ARD auf der IFA.Das neue rbb FernsehenEs wird überraschend und garantiert nicht langweilig: Auf der IFA2017 präsentiert sich das neue rbb Fernsehen: mit neuen Sendungen,neuem Design, neuem Auftritt. Die Besucher der Halle 2.2. könneneinen exklusiven Einblick in neue Formate bekommen, die ab 4.September auf Sendung gehen. Im großen rbb-Kubus kann man den neuenrbb schon mal ganz spielerisch erleben. Bitte anstellen, es lohntsich.Und "Bitte recht freundlich" - nein, falsch - bitte BLOSS NICHTLANGWEILIG - kann man am rbb-Stand seine persönliche Erinnerung undKommentierung an den rbb selbst inszenieren.Neugierig geworden? Dann vorbei kommen. Und - nicht vergessen: malmit dem Sandmann spielen.Innovationen des rbbSmartTV einfach gemacht - MPATInteraktives Fernsehen und Zusatz-Apps im besten Sinne "alltäglichzu machen" - daran arbeiten die rbb-Onnovationsprojekte im aktuellenEU-Projekt MPAT mit europäischen Partnern. In den vergangenen zwölfMonaten sind mit deren Hilfe drei Anwendungen, für BAND CAMP BERLIN,Brandenburg aktuell und Täter Opfer Polizei, zusammen mitrbb-Redaktionen entstanden. Die Anwendungen zeigen, wie Webinhalte,zusätzliche Streams oder 360°-Videos auf den Fernsehbildschirm geholtwerden können. MPAT ist ein Werkzeugkasten, mit dessen HilfeRedakteurinnen und Redakteure einfach und kostengünstig solcheAnwendungen für Smart TVs erstellen können.Am Stand in der Digitalen Welt präsentieren dierbb-Innovationsprojekte dieses Toolkit und die dreiPilot-Anwendungen. Sie demonstrieren, wie in MPAT Anwendungenerstellt werden können und erklären, wie das System betrieben und indie Programm-Workflows eingebunden werden kann.Dem Radio ein Gesicht geben - Der radioBerlin- RadioFlowradioBerlin 88,8, das Stadtradio des rbb, kann man ab sofort auchsehen. Mit dem neuen innovativen RadioFlow gibt der Sender seinemProgramm ein Gesicht.IFA-Sommergarten: "Fritz DeutschPoeten" und "radioBerlinFamiliennachmittag"Den Sound zur Funkausstellung liefern traditionell dierbb-Live-Acts im IFA Sommergarten. Feinste deutsche Texte und großemusikalische Vielfalt mitten im Grünen unter freiem Himmel - Fritzvom rbb präsentiert am 1. und 2. September die "Fritz DeutschPoeten".Auf der Bühne stehen neben etablierten Größen wie Philipp Poisel,Jennifer Rostock, Prinz Pi und Madsen auch vielversprechende Newcomerwie Von wegen Lisbeth, Milliarden, DAT ADAM, Ace Tee und Lotte.Vervollständigt wird das Line Up vom Züricher Songwriter Faber. Fritzsendet am Freitag ab 15 Uhr live, am Samstag melden sich Chris Guseund David Krause ab 14 Uhr live aus dem IFA Sommergarten. Fritzüberträgt außerdem alle Konzerte im Video-Livestream auf fritz.de.radioBerlin 88,8, das Stadtradio vom rbb, feiert am Dienstag, 5.September, ab 17.00 Uhr den radioBerlin 88,8 Familiennachmittag. Einziemlich bestes Familienfest im Sommergarten unterm Funkturm. Mit derKinderband Radau, den Flying Steps, Bibi & Tina - die große Show undThe Baseballs. Das radioBerlin-Familienticket für vier Personenkostet 40 Euro (zzgl. VVK) inklusive freiem Eintritt zur IFA am 5.September.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell