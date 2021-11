Was für eine Rakete – PowerCell Sweden stärker als Plug oder Nel?

Liebe Leser,

unglaublich, was sich am Wasserstoff-Markt aktuell wieder abzuspielen scheint. Heute ist die Aktie von PowerCell Sweden durch die Decke geschossen. Die Schweden konnten in den ersten Handelsstunden ein Plus in Höhe von 10 % für sich verbuchen. Die Notierungen stehen nun bei fast 22 Euro. Dies ist der höchste Wert seit längerer Zeit und reicht im Ausmaß des Aufwärtstrends an



